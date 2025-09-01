[SC현장] "봉준호 감독도 극찬"…'성소수자母' 장영남→'순한子' 류경…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '비밀일 수밖에'가 배우들의 호연과 섬세한 연출력으로 새로운 가족의 형태를 담아냈다.
영화 '비밀일 수밖에' 언론·배급 시사회가 1일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 진행됐다. 현장에는 배우 장영남, 류경수, 스테파니 리, 옥지영, 박지일과 김대환 감독이 참석했다.
김 감독은 작품 안에 가족 간의 관계 속에서 드러나는 세대, 문화, 가치관의 충돌을 유머와 감동으로 풀어냈다. 그는 영화에 대해 "지금 이 시점에서 전해야 할 꼭 필요한 이야기이자, 새로운 가족의 형태를 보여드릴 수 있는 작품인 것 같다"고 관심을 당부했다.
극 중에서 성소수자 엄마 캐릭터 연기에 도전한 소감도 전했다. 장영남은 "시나리오를 처음 받았을 때 정하가 사랑하는 사람이 특별하다고 느꼈다. '만약 내 엄마가 그러면 어떨까'하고 뒷 이야기가 궁금해지더라. 그간 연기한 엄마 캐릭터는 자식을 위해 희생하고, 걱정하는 캐릭터였다면 정하는 엄마이지만 또 하나의 인격체로서 살아가는 사람이구나 했다"고 말했다.
이어 옥지영과의 흡연 신에 대해 "흡연을 하면서 지선(옥지영)과 이야기를 하는 신인데, 위로가 됐다"며 "연기를 굳이 할 필요가 없이 캐릭터의 매력에 푹 빠져 들 수 있었다"고 전했다.
이밖에 옥지영은 비밀을 지키기 위해 정하의 조력자로 나선 지선 역을, 박지일은 제니의 아빠 문철 역을 맡아 열연을 펼쳤다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com