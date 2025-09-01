송가인, 키워준 친오빠에 금전적 통큰 보답 "전생에 나라를 구해"[종합]

|
[스포츠조선 김소희 기자] 트로트 가수 송가인이 둘째 오빠와의 유쾌한 '현실 남매' 케미로 웃음을 안겼다.
1일 유튜브 채널 '송가인'에서는 '송가인과 '리틀송버지' 작은오빠의 불붙은 남매대첩. 결국 방송최초 음주까지 하는 송가인?! | 가인로그여라'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.
제작진은 "가인 님이 술을 드시는 모습은 처음 보는 것 같다"며 놀라워했고, 송가인은 "반잔만 마셔도 취한다"며 자신의 약한 주량을 고백했다. 그럼에도 "오빠 가족이랑 주말마다 함께 식사하니까, 오빠 마시라고 와인까지 준비해 놓는다"며 다정한 동생의 면모를 드러냈다.
제작진이 "두 분이 단둘이 술 마신 적은 언제가 마지막이냐"고 묻자, 송가인은 "단둘이 마셔본 건 이번이 처음"이라고 답해 이번 술자리가 남매 사이의 첫 술자리임을 알렸다.
이어 송가인은 "고등학교 때부터 오빠와 자취를 시작해 결혼 전까지 함께 살았다"며 "오빠가 야자(야간 자율학습)를 하면 저녁값이 아까워 도시락을 직접 싸서 배달해줬다. 착한 게 아니라 그냥 착하다. 이런 동생 없다"고 너스레를 떨었다. 또한 "오빠는 공과금을 내고, 나는 밥하고 빨래하고 설거지했다"며 당시의 역할 분담을 언급하기도 했다.
이에 조성재 씨는 "얘는 엄마를 닮아서 한여름에도 보일러를 튼다. 도시가스비가 28만 원 나왔는데 내가 다 냈다"고 폭로하며 웃픈 추억을 소환했고, "지금이야 뭐... 이제는 (가인이가) 도와주니까"라며 고마움을 전했다.
제작진이 "몇 배로 돌려받았느냐"고 묻자, 송가인은 "전생에 나라를 구하셨다"고 익살스럽게 답해 웃음을 자아냈다.
그러자 조성재 씨는 "고등학교 때부터 내가 송가인을 데리고 살았다"고 주장했고, 이에 송가인은 "내가 오빠를 키운 거다. 밥 해주고, 빨래해주고, 도시락까지 싸줬다. 금전적으로만 대준 거다"라고 반박하며, 현실 남매 특유의 티격태격 케미를 발산했다.