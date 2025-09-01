스포츠조선

'박수홍♥' 김다예, 33kg 감량에 스스로 감탄..“오” 터진 여신 비주얼

기사입력 2025-09-01 21:46


'박수홍♥' 김다예, 33kg 감량에 스스로 감탄..“오” 터진 여신 비…

'박수홍♥' 김다예, 33kg 감량에 스스로 감탄..“오” 터진 여신 비…

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 박수홍의 아내 김다예가 30kg 감량 후 한층 더 물오른 미모를 공개했다.

1일 김다예는 자신의 SNS에 "오.."라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 김다예는 빨간색, 초록색, 검정색 등 다채로운 컬러의 드레스를 착용하고 화보 촬영에 임하고 있는 모습이다. 세련된 스타일링과 함께 한층 또렷해진 이목구비, 자신감 넘치는 포즈가 시선을 사로잡는다.

특히 눈길을 끄는 건 출산 후 달라진 몸매. 김다예는 첫딸 재이를 출산한 지 7개월 만에 무려 33kg을 감량하며, 출산 전보다 더 슬림한 모습으로 돌아왔다. 실제로 그는 임신 기간 동안 체중이 90kg까지 증가했지만, 식단 관리와 운동, 그리고 꾸준한 자기 관리로 감량에 성공했다.


'박수홍♥' 김다예, 33kg 감량에 스스로 감탄..“오” 터진 여신 비…
특히 최근에는 딸 재이의 돌잔치를 앞두고 "두 달 안에 5kg을 더 빼서 52kg까지 만들겠다"고 선언해 눈길을 끌었다.

한편, 박수홍은 2021년 23세 연하인 김다예와 혼인신고를 한 뒤 2022년 결혼식을 올렸다. 이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 지난해 첫딸 재이를 품에 안았다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정 아들, 장원영 실물 보고도 싸늘 "엄마가 더 예뻐" ('걍밍경')

2.

이용식, 손녀 안고 함박웃음 "안녕하세요 폭풍성장중인 원이엘 입니다"

3.

'아들상 5년만 임신' 성현주, 납골당 앞에서 보낸 생일 "네 식구 함께♥"

4.

박찬욱→이병헌까지..'어쩔수가없다' 베니스 극찬 "탁월하고, 잔혹한 자본주의 풍자극"

5.

손예진, ♥현빈 대신 염혜란과 함께..베니스 요트 데이트 "다시 오지 않을 순간"

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정 아들, 장원영 실물 보고도 싸늘 "엄마가 더 예뻐" ('걍밍경')

2.

이용식, 손녀 안고 함박웃음 "안녕하세요 폭풍성장중인 원이엘 입니다"

3.

'아들상 5년만 임신' 성현주, 납골당 앞에서 보낸 생일 "네 식구 함께♥"

4.

박찬욱→이병헌까지..'어쩔수가없다' 베니스 극찬 "탁월하고, 잔혹한 자본주의 풍자극"

5.

손예진, ♥현빈 대신 염혜란과 함께..베니스 요트 데이트 "다시 오지 않을 순간"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"

2.

'손발이 맞아야 뭘 하지' 손흥민 홈 데뷔전 공격포인트 제로+팀 역전패, 수준 떨어지는 MLS 무대 적응 쉽지 않다

3.

'HERE WE GO'가 인정했다! "스트라이커 영입 끝" '오피셜' 아닌 립서비스 멘트였나...토트넘, 'PSG 전력 제외 FW' 영입 문의

4.

韓 축구 팬들 놀라게 한 '깜짝 이적'...'빅리그 스트라이커 탄생' 오현규, '오피셜'만 남았다 "이미 메디컬 테스트 완료, 구단 센터에서 도착"

5.

"또 히샬리송으로 안돼" 토트넘 초대박! 이적 마감 직전 '이강인 동료' 콜로 무아니 극적 수혈…'HERE WE GO', 'BBC' 모두 확인

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.