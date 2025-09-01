스포츠조선

양현민♥최참사랑, 시험관 9번 끝 임신→오열 "'아빠' 소리 평생 못들을 줄 알았다"(동상이몽2)

기사입력 2025-09-01 22:59


양현민♥최참사랑, 시험관 9번 끝 임신→오열 "'아빠' 소리 평생 못들을…

[스포츠조선 김소희 기자]배우 양현민과 최참사랑 부부가 시험관 시술 끝에 임신에 성공했다.

1일 방송된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서는 두 사람이 출연해, 난임 극복 과정과 2세 소식을 허심탄회하게 전했다.

양현민과 최참사랑은 앞서 방송을 통해 오랜 난임 사실을 고백한 바 있으며, 약 1년 반 만에 시험관 시술에 재도전했다. 그 끝에 무려 9번의 시도 끝에 임신에 성공, 예비 부모가 되었다는 감격적인 소식을 전했다.

이날 최참사랑은 "병원을 옮기고 한번에 성공했다"면서 "몸이 예전과 달리 피곤해서 '혹시?' 했는데, 한줄이 나왔다. 너무 속상했다. '몸의 변화를 느꼈는데 이게 아니었나?' 싶어서 쓰레기통에 버렸다. 근데 '내 몸은 정말 임신이 맞는 것 같은데..'하고 다시 쓰레기통 열어서 봤는데, 희미하게 두 줄이더라. 너무 기뻤다. 또 다음날 아침에 다시했는데, 정확하게 두 줄이 나왔다"고 당시를 회상했다.


양현민♥최참사랑, 시험관 9번 끝 임신→오열 "'아빠' 소리 평생 못들을…
이에 양현민은 벅찬 감정을 감추지 못했다. 그는 "진짜 아빠가 되고 싶었는데, 평생 아빠란 말 못 들을 줄 알았다. 물론 아직 뱃속에 있지만, 정말 건강하게 나오면 언젠가 나한테 '아빠'라고 할 거 아니냐. 그게 너무 고마운 거다"라며 오열하는 모습을 보였다.

이어 양현민은 "아내가 정말 고생 많이했다. 하지 말자고도 했다. 시험관이 몸도 힘들지만 가장 힘든 건 실패"라며 "실패를 8번 겪었다. 그때마다 '우리가 뭐가 모자라나?', '큰 잘못을 했나?' 라는 감정들이 더 힘들었다"고 털어놨다.

그러면서 "아기를 낳고 싶었다. 근데 내가 낳는 것도 아닌데, 제가 어떻게 강요할 수가 있겠냐. 근데 아내가 선뜻 한번 더 해보겠다면 용기를 내줬다"면서 "예비 아빠를 만들어줘서 진짜 고맙다. 제가 더 잘해야 된다. 진짜 고맙다"라고 감사함을 전했다.

양현민은 태명 '앙쥬'의 의미도 소개했다. 그는 "양현민 주니어로 하려고 했는데, '양주'가 이상하더라. 그래서 최참사랑 주니어해서 '랑주' 했는데, 포털에 쳐보니 연관검색어에 '앙쥬'가 뜨더라. 이게 프랑스 말로 천사다. 7년 만에 우리한테 와준 천사라서 '앙쥬'로 했다"라고 설명했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정 아들, 장원영 실물 보고도 싸늘 "엄마가 더 예뻐" ('걍밍경')

2.

이용식, 손녀 안고 함박웃음 "안녕하세요 폭풍성장중인 원이엘 입니다"

3.

'아들상 5년만 임신' 성현주, 납골당 앞에서 보낸 생일 "네 식구 함께♥"

4.

박찬욱→이병헌까지..'어쩔수가없다' 베니스 극찬 "탁월하고, 잔혹한 자본주의 풍자극"

5.

손예진, ♥현빈 대신 염혜란과 함께..베니스 요트 데이트 "다시 오지 않을 순간"

연예 많이본뉴스
1.

이병헌♥이민정 아들, 장원영 실물 보고도 싸늘 "엄마가 더 예뻐" ('걍밍경')

2.

이용식, 손녀 안고 함박웃음 "안녕하세요 폭풍성장중인 원이엘 입니다"

3.

'아들상 5년만 임신' 성현주, 납골당 앞에서 보낸 생일 "네 식구 함께♥"

4.

박찬욱→이병헌까지..'어쩔수가없다' 베니스 극찬 "탁월하고, 잔혹한 자본주의 풍자극"

5.

손예진, ♥현빈 대신 염혜란과 함께..베니스 요트 데이트 "다시 오지 않을 순간"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"강인아 안녕~" 콜로 무아니, 손흥민 공백 메우러 토트넘행 급물살 "개인협상 합의 임박"

2.

'손발이 맞아야 뭘 하지' 손흥민 홈 데뷔전 공격포인트 제로+팀 역전패, 수준 떨어지는 MLS 무대 적응 쉽지 않다

3.

'HERE WE GO'가 인정했다! "스트라이커 영입 끝" '오피셜' 아닌 립서비스 멘트였나...토트넘, 'PSG 전력 제외 FW' 영입 문의

4.

韓 축구 팬들 놀라게 한 '깜짝 이적'...'빅리그 스트라이커 탄생' 오현규, '오피셜'만 남았다 "이미 메디컬 테스트 완료, 구단 센터에서 도착"

5.

"또 히샬리송으로 안돼" 토트넘 초대박! 이적 마감 직전 '이강인 동료' 콜로 무아니 극적 수혈…'HERE WE GO', 'BBC' 모두 확인

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.