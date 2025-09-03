영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

|
[스포츠조선 이유나 기자] 블랙핑크 제니가 월클의 규모에 걸맞는 이사를 결정했다.
새 사옥은 지하 1층~지상 4층, 연면적 927㎡(약 280평) 규모 근린생활시설로 갤러리를 연상케 하는 고급스러운 외관을 갖췄다. 옥상 루프탑에서는 한강 파노라마 조망이 가능하다.
이 건물은 한국에서 활동하고 있는 미국 건축사 중 유일하게 2024 미국 건축사협회 명예회원에 추대된 홍태선 건축가가 설계했다. 홍 건축가의 대표작으로는 국내 최고의 프리미엄급 아울렛인 롯데 프리미엄아울렛 파주점, 주거시설 여의도 리첸시아, 포천힐마루골프장 등이 있다.
입지도 최고다. 한남대교 북단 대로변에 위치해 강남·북 간 이동이 쉽고, 지하철 6호선 한강진역과 경의중앙선을 통해 서울 전역 접근성이 좋다. 도보 3분 거리에 한남오거리 버스정류장도 있다. 한남동 특성상 트렌디한 카페, 레스토랑, 편의시설이 밀집해 생활과 업무 모두에 유리하다.
한남동의 부동산 중개업소 관계자는 "애초에 여러 아티스트들이 통임대를 희망했던 건물로, 입지와 규모가 좋아 눈독을 들였다"며 "제니 측이 계약을 빠르게 진행해 단독으로 사용하게 됐다"고 했다.
