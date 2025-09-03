스포츠조선

풍자, 너마저!…17kg 빼고 반쪽된 근황, 투턱도 실종[SCin스타]

기사입력 2025-09-03 11:15


[스포츠조선 백지은 기자] 방송인 풍자가 반쪽된 근황을 공개했다.

풍자는 3일 자신의 계정에 별다른 멘트 없이 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진에서 풍자는 흰색 셔츠를 입고 빅사이즈 꽃다발을 안은채 포즈를 취하고 있는 모습이다. 풍자는 다이어트 성공 후 투턱마저 사라져 갸름해진 얼굴을 뽐내 눈길을 끌었다.

풍자는 최근 비만치료제인 위고비와 삭센다로 14kg를 감량했다고 밝혔다. 그러나 구토 등의 부작용을 겪었고 결국 비만치료제를 중단했다. 이후 풍자는 식이 조절과 간헐적 단식, 운동으로 추가 감량, 총 17kg를 빼는데 성공했다.

풍자는 "공복시간은 무조건 길게 가진다. 그동안은 물만 마시고 한끼는 먹고 싶은 걸로 먹는다"며 "3~5km 정도 걷기 운동을 했다"고 설명했다.


