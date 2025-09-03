"서장훈, 민경훈 축의금 3000만원 냈다"...끝없는 ‘재산 2조설’에…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 방송인 서장훈이 2조설 루머에 억울함을 드러냈다.
3일 MBC '라디오스타' 측은 "소문만 무성한 서장훈 2조 부자설, 진실은?"이라면서 선공개 했다.
서장훈은 "처음에는 2조가 아니었다. 2천억에서 3천억, 5천억, 1조, 2조까지 불어났다"면서 "2조 이야기를 계속 하니까 내가 볼 때 100명 중 5명까지는 믿는 것 같다"며 재산 루머를 언급했다. 이에 신동은 "더 많이 믿는다"고 했고, 김국진은 "나도 믿는다"며 웃었다.
서장훈은 "문제는 요즘은 기사가 나면 앞에 무조건 '2조 거인'이 붙는다. 기사마다 '2조 거인'으로 적히니 '이 정도면 진짜 아니냐'라면서 회사로 '돈 빌려달라'면서 편지를 보내는 사람이 많다"며 "내가 뭘 해서 2조를 벌 수 있냐"며 하소연 했다.
|
또한 서장훈은 "희철이가 아무 생각 없이 내가 민경훈 결혼식에 축의금을 3000만원 냈다고 하더라"면서 "인터넷에 믿는 사람들이 많다"면서 끝나지 않은 재산 루머에 억울하다는 표정을 지었다. 이어 그는 "심지어 더 말도 안 되는 점은 내가 3천만원 냈는데, (강)호동이 형은 2천만원 냈다고 하더라"며 "이런 얘기를 믿는 사람이 생각보다 많다"고 했다.
그러자 절친인 김구라는 "서장훈 돈 많다. 그리고 축의금 100만원 이상한다. 그냥 끝"이라며 정리에 나섰다. 이에 서장훈은 "형이 정리하면 아무도 그렇게 생각하는 사람이 없는거냐"고 했고, 김구라는 "그렇다. 내가 맨날 이야기 하고 다니겠다"고 해 웃음을 안겼다.
한편 서장훈은 농구 선수 은퇴 후 예능에 본격 도전해 '미운 우리 새끼', '아는 형님', '무엇이든 물어보살' 등 굵직한 프로그램에서 활약하며 명실상부한 '예능 황제'로 자리매김했다. 냉철한 분석과 솔직한 화법, 그리고 인간적인 매력으로 세대를 아우르는 인기를 얻으며 방송가 대표 MC 반열에 오른 것. 최근에는 '이혼숙려캠프' 등의 예능에서 호통도 치지만 훈훈한 조언자이자 인간적인 모습도 보여주고 있다.
서장훈은 "방송에서 화내고 직설을 하는 역할 탓에 성대 결절 진단을 받았다"라며 "병원에서 '말을 줄이라'는 권고까지 받았다"라고 고백한다. 이어 치료를 위해 집에서 이틀간 '침묵'하며 지냈다고 해 모두를 놀라게 한다. 이에 김구라는 사석에서 말을 줄여야 한다고 말해 웃음을 자아낸다.
