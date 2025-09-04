서이브, '마라탕후루' 신드롬 어게인…'세이 예스' 5일 발표

|
[스포츠조선 백지은 기자] 가수 겸 크리에이터 서이브의 글로벌 히트곡 '마라탕후루'가 새롭게 재탄생한다.
특히 이번 신곡은 '창작 천재'로 불리는 대만 가수 겸 배우 이옥새와의 특별한 컬래버레이션으로 완성돼 더욱 눈길을 끈다. '마라탕후루' 발매 당시 두 사람이 교복을 입고 함께 춤췄던 댄스 챌린지의 연장선에서 기획됐으며, 한국과 대만을 잇는 새로운 K팝 협업 모델로 평가받고 있다.
지난달 대만에서 기자간담회를 열고 이번 협업의 배경을 소개한 두 사람은 곡 작업 및 녹음실에서의 풋풋한 촬영 에피소드를 공개해 현지 언론의 뜨거운 관심을 모았다. 당시 서이브는 "영화 '나의 소녀시대'를 통해 오래전부터 이옥새를 존경해 왔다"라며 "이렇게 멋진 선배와 함께할 수 있어 영광"이라고 소감을 전했다.
서이브는 '세이 예스'를 통해 중국어와 대만어 가창에도 도전했다. 서이브는 "대만 매니지먼트 팀과 현장에서의 집중적인 발음 지도로 자연스럽게 녹음을 마칠 수 있었다"라고 전했고, 이옥새는 "낯선 언어임에도 정확한 발음을 구사해 깜짝 놀랐다"라고 극찬했다.
앞서 서이브는 지난달 22일 일본 첫 싱글 '슈퍼걸(SUPER GIRL) (feat. choco)'을 발매하고 일본 정식 데뷔를 알렸다. 이어 선보일 '세이 예스'를 통해 자신만의 음악 세계를 한층 더 확장하며, 또 한 번 전 세계에 '핫'한 열풍을 몰고 올 것으로 기대된다.
'세이예스'는 오는 5일 오전 1시 전 세계 주요 음원 플랫폼을 통해 발매되며, 대만에서 촬영된 뮤직비디오는 같은날 오후 3시에 공개된다.
