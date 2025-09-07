박봄, 눈 밑 멍인가...2NE1 중단 후 '과감' 메이크업으로 알린 근…

스포츠조선

박봄, 눈 밑 멍인가...2NE1 중단 후 '과감' 메이크업으로 알린 근황

기사입력 2025-09-07 12:03


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 그룹 2NE1 박봄이 근황을 전했다.

박봄은 7일 "Bom park in Black"이라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 검은색 의상을 입고 셀카를 촬영 중인 박봄의 모습이 담겨있다.

큰 눈망울을 자랑하며 카메라를 응시 중인 박봄. 이때 다소 과감한 메이크업에 시선이 쏠렸다.

짙은 아이메이크업을 한 박봄은 레드 오버립과 눈 밑 애교살까지 메이크업하며 강렬한 매력을 선보였다. 여기에 핑크 볼터치로 박봄만의 러블리 매력도 더했다.

한편 박봄은 현재 건강 문제로 2NE1 활동 중단한 상태다. 지난달 6일 소속사 디네이션은 "박봄이 2NE1 향후 일정에 함께하지 못하게 됐다. 박봄이 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받아 논의 끝에 향후 일정에 함께하지 못하게 됐다"고 밝혔다. 이에 따라 2NE1은 씨엘, 산다라박, 공민지 등 3인 체제로 활동을 이어가고 있다.

anjee85@sportschosun.com

