"박나래, 주사이모 약 이미 내성..2봉지 씩 먹어" 전 매니저 추가 폭…

[스포츠조선 이유나 기자] 박나래 전 매니저가 주사이모와 관련해 축아 폭로를 내놨다.

19일 방송한 MBN '뉴스파이터'에서는 박나래 전 매니저의 추가 인터뷰가 나왔다.

전 매니저는 박나래가 지속적으로 주사이모에게 받아온 약봉지를 공개했다. 해당 약봉지에는 '입짧은 햇님'에게도 있던 분홍색 나비약이 동봉되어 있었다.

이를 본 정신과 전문의는 "펜터민이라는 마약류 관리 대상인 의사 처방이 반드시 필요한 약"이라며 "식욕을 감소시키는 효과가 있으나 부작용은 짜증이 자주 나고 심장이 두근댄다. 졸리고 멍할 때 각성 효과가 있다. 아침이나 낮에 졸리고 멍하니까 각성 효과를 줄이기 위해서 술을 마시는 부작용도 생긴다. 남용하면 안되는 약이기 때문에 의사에게도 28일 이상 처방하지 못하도록 규제되어 있다"고 밝혔다.

전 매니저는 박나래의 해당 약에 대한 내성이 이미 생겼다고 의심했다. 자기전 먹는 약을 두봉지나 먹었다는 것.

주사이모가 처방해준 약봉지에는 하루 세번 아침 점심 저녁 식후 정도로 구분된 것이 아니라 다양한 시간대로 어느때나 먹을수 있을 정도로 구분되어 있어 남용의 여지가 보였다.

때문에 2달치를 처방 받아오면 2달 뒤에 새로 약을 받는 것이 아니라 약이 떨어지면 연락하라고 한다는 것.

주사이모는 전 매니저와의 연락을 통해 "입짧은 햇님도 해당 약을 하루 네번도 먹는다"고 말하기도 했다. 입짧은햇님은 다이어트를 목적으로 '주사이모'로 불리는 이씨에게 마약류 의약품을 처방받았다는 의혹을 받고 있다.


한편 경찰에 따르면 입짧은햇님과 그의 매니저가 의료법 및 마약류 관리에 관한 법률 등을 위반했다는 내용의 고발장이 마포경찰서에 접수됐으며, 사건은 마약범죄수사팀에 배당됐다. 고발인은 불법 진료와 마약류 의약품 처방 여부 전반에 대해 수사를 요청한 것으로 전해졌다. 같은 약을 복용했다면 박나래도 수사 대상이 될 전망이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

