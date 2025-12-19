"김연경 감독님이 이제 시작이라고..." 꿈 이룬 인쿠시 드디어 데뷔전. "득점 많이하고 싶다"[대전 인터뷰]
|정관장의 새 아시아쿼터 선수 인쿠시가 19일 경기전 인터뷰를 하고 있다. 사진제공=정관장
|김연경과 인쿠시. 사진=인쿠시 SNS
[대전=스포츠조선 권인하 기자]"득점을 많이 하고 싶다"
'김연경의 애제자' 인쿠시가 드디어 V-리그 첫 무대에 오른다.
정관장이 대체 아시아쿼터 선수로 선택한 인쿠시는 비자 발급과 이적 동의서 발급을 끝내고 19일 대전 충무체육관에서 열리는 진에어 2025~2026 V-리그 GS칼텍스와의 홈경기서 첫 경기에 나선다.
정관장은 아시아쿼터로 뽑았던 태국 출신 위파위가 부상회복이 더뎌 아직까지 1경기도 뛰지 못하면서 아웃사이드 히터쪽에서 아쉬움을 드러냈었다. 복귀 시점이 여전히 불투명하자 결국 결단을 내렸다.
팀 분위기의 반전을 위해 아웃사이드 히터 인쿠시(20·몽골)를 영입한 것. 인쿠시는 이번 시즌 아시아쿼터 드래프트에 도전했지만 당시에는 지명을 받지 못했고, 이후 몽골 프리미어 리그 다르한모글스에서 활약 중이었다. 1m80의 신장으로 점프 타이밍이 빠르고 순간 폭발력이 뛰어나다는 평가를 받는다.
그런데 인쿠시는 이미 국내 배구팬들에게 많이 알려져 있다. 배구 예능 '신인감독 김연경'에 출연했던 것. 김연경 감독이 지휘한 '필승 원더독스'에서 표승주 김나희 이진 문명화 구솔 백채림 등 프로에서 방출된 선수들, 프로 진출을 꿈꾸는 실업팀 선수들과 함께 뛰면서 성장하는 모습을 보여줬다.
정관장 체육복을 입고 인터뷰실에 온 인쿠시는 "KOVO 무대에서 뛰는게 꿈이었는데 뛸 수 있게 돼 기뻤다"면서 "김연경 감독님이 입단 축하한다고 연락주셨다. 이제 시작이라고 열심히 하라고 하셨다"며 김연경과의 친분도 알렸다.
예능 프로 출연히 경험과 자신감에 도움이 됐다고 했다. 인쿠시는 "김연경 감독님에게서 마인드 셋을 배웠고. 자신감도 많이 올렸다"면서 "또 프로에 있었던 실력 좋은 언니들과 경기를 하면서 좋은 경험을 많이 쌓았다"라고 말했다.
이제 첫 시작인 인쿠시는 "이제 나에게 첫 기회가 열렸다. 좋은 모습을 보여드리고 자리를 잡고 인정을 받고 싶다"면서 "KOVO 무대에서 뛰는 꿈을 이뤘지만 김연경 감독님 말씀처럼 이제 시작이라고 생각한다. 열심히 해서 발전하는 모습 보여드리겠다"라고 했다.
첫 경기에서 밝은 모습을 보여주겠다고 했다. 인쿠시는 "밝은 성격이어서 팀에 밝은 분위기를 가져올 수 있을 것 같다. 파이팅하는 모습, 자신감 있는 모습을 보여드리겠다"면서 "공격력을 보여드리고 득점을 많이 하고 싶다"라고 포부를 밝혔다.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com
