스포츠조선

옥주현, 인성논란 입 열었다 "리허설 1시간, 패티김이 건방지다고"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-09 06:44


옥주현, 인성논란 입 열었다 "리허설 1시간, 패티김이 건방지다고"[SC…

[스포츠조선 백지은 기자] 핑클 옥주현이 인성논란에 대해 입을 열었다

8일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용 식탁'에는 옥주현이 절친 테이와 이지혜를 초대한 모습이 그려졌다.

옥주현은 대선배 패티김에게 '건방지다'는 얘기를 들은 것에 대해 "핑클 리허설 때 다른 멤버들은 다 10분씩 하고 끝냈는데 나혼자 개인 무대를 한 시간이나 리허설 했다. 어떤 음악 감독님이 적당히 하면 안되겠냐고 하더라. 제가 '적당히요? 제 무대를 어떻게 적당히 해요'라고 했다. 당연히 내 무대에는 최선을 다해야 하는데 어떻게 적당히 하냐"고 토로했다.


옥주현, 인성논란 입 열었다 "리허설 1시간, 패티김이 건방지다고"[SC…
이어 "패티김 선생님이 '어쩜 나랑 똑같니. 그러면 사람들이 건방지다고 욕한다'라고 하셨다. 그래서 그 얘기가 나왔다"고 해명했다.

패티김은 앞서 옥주현의 개인 채널을 통해 "옥주현이 거만하고 도도하고 건방지고 고집 센 부분이 나와 똑같다"고 말한 바 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이영애 15살 딸, 아이돌 준비 중.."연예인 쉽게 생각할까 걱정"

2.

옥주현, 거만·도도 실체...패티김 "건방지고 고집 세다고 욕해" ('4인용식탁')

3.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

4.

이영애, 신동엽 음주 방송에 쓴소리 "청소년 경고 자막 오래 띄워라"

5.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

연예 많이본뉴스
1.

이영애 15살 딸, 아이돌 준비 중.."연예인 쉽게 생각할까 걱정"

2.

옥주현, 거만·도도 실체...패티김 "건방지고 고집 세다고 욕해" ('4인용식탁')

3.

고현정, 아역배우 목숨 살렸다 "파도 덮치자 온몸 던져 구해, 생명의 은인"

4.

이영애, 신동엽 음주 방송에 쓴소리 "청소년 경고 자막 오래 띄워라"

5.

손연재, ♥남편 몰래 '480만 원' 명품백 구매 "내돈내산이지만 비밀"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민과 결별→끝없는 내리막' 포체티노, 명장→졸장 추락...미국도 의심 '이러다 클린스만될라'

2.

"손흥민이 어떻게 지켰는데" 그녀가 다시 움직인다, 레비 떠난 토트넘 2차례 인수 시도…구단주 '매각 불가' 선언, 한밤중 긴급 성명

3.

'아시아 최강' 일본 축구 '화들짝'…'랭킹 160위' 미얀마에 굴욕당할 뻔…추가시간 극장골로 '구사일생'

4.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

5.

"우리에게는 큰 도전" 새출발 알린 대한항공, 네덜란드 국대 제압…'브라질 명장' 효과 기대 UP

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.