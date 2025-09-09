'솔로지옥4' 정유진, 장태오와 열애설 부인 "친한 사이일 뿐" [공식입…

스포츠조선

'솔로지옥4' 정유진, 장태오와 열애설 부인 "친한 사이일 뿐" [공식입장]

[스포츠조선닷컴 이게은기자] '솔로지옥4' 정유진이 장태오와의 열애설을 부인했다.

9일 정유진 소속사 무드는 "지난 9월 8일 일부 언론 매체를 통해 보도된 정유진의 열애설은 사실이 아님을 알려드린다"라고 전했다. 이어 "정유진은 장태오 씨와 넷플릭스 프로그램 '솔로지옥4' 를 통해 인연을 맺은 친한 관계일 뿐이며, 그 이상도 그 이하도 아니다. 보도된 내용과 같은 사실은 전혀 없음을 분명히 말씀드린다"라고 강조했다.

앞서 지난 8일 한 매체는 두 사람이 '솔로지옥4'에서는 최종 커플이 성사되지 못했지만, 방송이 끝난 뒤인 지난 2월 연인으로 발전했다고 보도했다. 두 사람이 꾸준히 열애설에 휩싸여왔기에 이 소식은 더욱 주목받은 바. 하지만 장태오 측도 이날 사실무근이라는 입장을 전하며 빠르게 선을 그었다.

한편 장태오는 드라마 KBS joy '연애의 참견2', KBS1 '태조 이방원', KBS2 '비밀의 남자', Seezn 웹 드라마 '로맨스, 토킹' 등에 출연했다.

정유진은 KBS2 예능 '1박 2일' 이화여자대학교 편에 출연해 화제를 모았으며 무용수로 활동 중이다.

