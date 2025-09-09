"남편보다 더 가깝다?" 강지영, 장성규와 물고 뜯는 예능 합류(하나부터…

[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 장성규와 강지영이 함께 물고 뜯는 잡학 지식 차트쇼, '하나부터 열까지'를 새롭게 선보인다.
오는 29일 첫 방송되는 티캐스트 E채널 새 예능 '하나부터 열까지'는 누구나 관심 가질 대중적 주제인 '푸드'를 중심으로 역사, 문화, 과학, 건강, 여행 정보 등 다양한 영역으로 확장된 스토리텔링을 선보이는 잡학 지식 차트쇼다. 단순한 차트만 나열하는 것이 아니라 랭크의 배경과 이유, 그리고 우리가 알지 못했던 몰랐던 사실을 들려주는 '스토리'가 담겨 더욱 풍성한 재미를 더한다.
차트쇼를 직접 체험하고 검증하며 이끌어갈 MC로는 특유의 재치 있는 애드리브가 돋보이는 장성규와 돌직구 사이다 매력을 선사하는 강지영이 발탁됐다. 두 사람은 MBC '신입사원' 시절부터 JTBC 아나운서 입사 동기를 거쳐, 현재 프리랜서 방송인이 되기까지 오랜 시간을 쌓아온 아나운서 동기들이다. 서로 다른 취향의 두 사람은 완전히 다른 관점으로 서로를 설득하기도, 공감하기도 하며 '동기 잡는 동기 케미'를 더해, 지식 콘텐츠를 넘어서는 유쾌함을 선사할 전망이다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com