스포츠조선

"남편보다 더 가깝다?" 강지영, 장성규와 물고 뜯는 예능 합류(하나부터 열까지)

기사입력 2025-09-09 11:50


"남편보다 더 가깝다?" 강지영, 장성규와 물고 뜯는 예능 합류(하나부터…

[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 장성규와 강지영이 함께 물고 뜯는 잡학 지식 차트쇼, '하나부터 열까지'를 새롭게 선보인다.

오는 29일 첫 방송되는 티캐스트 E채널 새 예능 '하나부터 열까지'는 누구나 관심 가질 대중적 주제인 '푸드'를 중심으로 역사, 문화, 과학, 건강, 여행 정보 등 다양한 영역으로 확장된 스토리텔링을 선보이는 잡학 지식 차트쇼다. 단순한 차트만 나열하는 것이 아니라 랭크의 배경과 이유, 그리고 우리가 알지 못했던 몰랐던 사실을 들려주는 '스토리'가 담겨 더욱 풍성한 재미를 더한다.

차트쇼를 직접 체험하고 검증하며 이끌어갈 MC로는 특유의 재치 있는 애드리브가 돋보이는 장성규와 돌직구 사이다 매력을 선사하는 강지영이 발탁됐다. 두 사람은 MBC '신입사원' 시절부터 JTBC 아나운서 입사 동기를 거쳐, 현재 프리랜서 방송인이 되기까지 오랜 시간을 쌓아온 아나운서 동기들이다. 서로 다른 취향의 두 사람은 완전히 다른 관점으로 서로를 설득하기도, 공감하기도 하며 '동기 잡는 동기 케미'를 더해, 지식 콘텐츠를 넘어서는 유쾌함을 선사할 전망이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박주호♥안나, 자식농사 대성공했다...딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' "스스로 증명" ('집에서안나와')

2.

옥주현 "27세 사업실패로 빚더미…핑클 재결합 이제 못할수도"[SC리뷰]

3.

권율, 극비 결혼한 ♥황지미 누구?…황승언 동생 '유역비 닮은꼴'

4.

'혼전임신 결혼' 곽튜브, 예비신부는 5세 연하 공무원…결혼식 사회 전현무[SC이슈]

5.

故대도서관, 전처 윰댕 배웅 속 오늘(9일) 영면 "범죄 혐의점 無" [종합]

연예 많이본뉴스
1.

박주호♥안나, 자식농사 대성공했다...딸 나은, 리듬체조 대회 '대상' "스스로 증명" ('집에서안나와')

2.

옥주현 "27세 사업실패로 빚더미…핑클 재결합 이제 못할수도"[SC리뷰]

3.

권율, 극비 결혼한 ♥황지미 누구?…황승언 동생 '유역비 닮은꼴'

4.

'혼전임신 결혼' 곽튜브, 예비신부는 5세 연하 공무원…결혼식 사회 전현무[SC이슈]

5.

故대도서관, 전처 윰댕 배웅 속 오늘(9일) 영면 "범죄 혐의점 無" [종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

SF 사장 '이정후 부활' 인정했다, "첫 풀타임 시즌 많은 것 배워 내년 더 좋아진다" 공개 발언

2.

PS는 탈락했다, 이제는 ML '쇼케이스' 무대?…"이미 어느정도 계산하지 않았을까요"

3.

"푹 쉬면서 가을야구 준비" 비현실적인 48경기-47이닝 연속 무실점, 독립리그 출신 필승불펜 1군 엔트리 제외[민창기의 일본야구]

4.

'세상에 이런일이! 어썸킴 4번?' 애틀랜타에서 살아난 김하성, MLB 데뷔 첫 4번 선발 출격. 10승도전 이마나가와 '한일 투타대결 성사'

5.

HERE WE GO 독점, "김민재, 호날두의 알 나스르행 이적 거절...인테르-유벤투스-AC밀란 이적 불발 이유는 연봉"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.