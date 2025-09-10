박서진, 성형에만 1억원 썼다더니.."얼굴 계속 바뀌어" 셀프 폭로(긴머…

스포츠조선

기사입력 2025-09-10 06:40


[스포츠조선 김소희 기자] 가수 박서진이 KBS 2TV <긴머리 휘날리며>에 첫 게스트로 합류해 거침없는 입담과 자폭 개그로 '긴머리즈'를 당황하게 만들었다.

로커 4인방 '긴머리즈'와 함께 여행을 떠날 'M지니(MZ+지니)'로 합류한 박서진은 긴머리즈와의 첫 만남에서 악수를 청한 김태원에게 초면이 아님을 밝히면서, "뵐 때마다 얼굴이 바뀌어서 그렇다"라며 너스레를 떨어 성형 사실을 자연스럽게 고백해 현장을 웃음바다로 만들었다고.

한편, 과거 방송에서 약 1억 원을 들여 성형했다고 밝혔던 박서진은 이날 역시 '셀프 디스'를 서슴지 않았고 첫 만남의 어색함 속 "병원 좀 왔다 갔다 하느라"라고 덧붙이며 분위기를 주도하자, 박완규가 "병원은 김태원 전문"이라고 거들었다. 이에 김태원은 "내 앞에서 병원 얘기하지 마"라며 쐐기를 박아 건강 병원 vs 미용 병원이라는 의외의 주제로 티키타카 케미를 선보였다.

뜻밖의 병원(?) 고백과 재치 있는 입담으로 긴머리즈 여행 둘째 날의 문을 연 박서진의 활약상은 오는 9월 10일 밤 9시 50분 KBS 2TV <긴머리 휘날리며>를 통해 만나볼 수 있다.

