'이준혁子' 탁수, 이신향에 멘붕..나이 공개가 몰고온 ♥러브라인 지각 …

[스포츠조선 이유나 기자]오늘, 10일(수) 방송되는 tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애' 4회에서는 그동안의 데이트 미션과 속마음 투표 등을 통해 썸이 형성되어가는 중, 갑작스럽게 마주한 나이 공개라는 커다란 변수로 인해 지각변동이 일어나는 '내 새끼'들의 심리 변화가 방영될 예정으로 귀추가 주목된다. '내 새끼의 연애'는 자식들이 연애하는 모습을 관찰하는 부모님의 마음, 그리고 연애를 통해 성장하는 자녀들의 이야기를 담아 기존의 연프와는 완전히 새로운 재미를 선사하며 시청자들의 폭발적 반응을 받고 있는 연애 리얼리티 예능. 지난 3회 방송 이후 굿데이터 펀덱스가 발표한 8월 4주 차 비드라마 TV-OTT 검색 반응에서는 '내 새끼의 연애'가 '나는 SOLO'에 이은 2위를, 비드라마 검색 이슈 키워드에서는 '내 새끼의 연애' 출연진이 4위에 자리하며 뜨거운 관심을 이어갔다.
'내 새끼'들의 풋풋함과 부모들의 객관성 ZERO 리액션으로 재미를 더하는 리얼 텐션 과몰입 연프 '내 새끼의 연애' 4회는 오늘, 10일(수) 저녁 8시 tvN STORY와 E채널에서 방송한다.
