베니스 찍고 토론토 달린 박찬욱→이병헌, 특별 공로상 수상까지 "'어쩔수…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 스릴러 범죄 블랙 코미디 영화 '어쩔수가없다'(박찬욱 감독, 모호필름 제작)가 제50회 토론토국제영화제 레드카펫과 갈라 프리미어 상영을 성황리에 마쳤다.
박찬욱 감독의 시상과 함께, 이병헌이 한국 배우 최초로 특별 공로상을 수상했다. 영화계에서 뛰어난 업적을 이룬 인물에게 주어지는 특별 공로상을 수상한 이병헌은 "15년 전부터 박찬욱 감독으로부터 이 영화의 이야기에 대해 들었는데, 드디어 스크린에 선보일 수 있게 되었다. 반드시 봐야 하는 영화라고 확신한다. 관객들도 '어쩔 수 없이' 이 영화에 계속 이끌리게 되시길 바란다"며 특별한 소감을 전해, 그의 호연으로 탄생한 만수에 대한 궁금증을 더한다.
|
|
이처럼 글로벌 화제작으로 자리매김한 '어쩔수가없다'는 올가을 극장가에 색다른 재미를 선사할 것이다.
'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원이 덜컥 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 출연했고 '올드보이' '친절한 금자씨' '아가씨' '헤어질 결심'의 박찬욱 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 24일 개봉한다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com