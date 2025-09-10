박창현, 이혼 2년만 새 연애 시작…"아이 키우는 마음도 닮았다"[SC이…

|
[스포츠조선 정빛 기자] MBN 예능프로그램 '돌싱글즈6'에 출연해 화제를 모았던 MBC 아나운서 출신 박창현)이 열애 사실을 공개했다.
이어 연인과의 인연을 소개하며 "제 이상형은 저와 닮은 사람, 상대를 잘 챙겨주는 걸 좋아하며 밝고 긍정적인 사람이고, 그녀의 이상형은 다정하고 따듯한 사람, 책임감 있는 사람"이라며 "이상형 얘기할 때 서로가 딱 그런 사람이라는 걸 알았다"고 전했다.
또 "MBTI부터 취향, 사고방식, 가치관, 사람 대하는 태도, 아이 키우는 마음, 상대를 생각하는 행동, 그리고 이전 결혼 생활에서도 겪었던 일까지 서로 참 많은 것들이 닮아 있었다"며 애정을 드러냈다.
박창현은 2013년 MBC 공채 33기 아나운서로 입사해 'MBC 뉴스', '스포츠 매거진', '라디오 매거진 톡 박창현입니다', '비포 선라이즈 박창현입니다' 등 다양한 프로그램을 진행했다.
2016년 두 살 연하의 연인과 결혼했으나 7년 만에 파경을 맞았다. 지난해 8월 퇴사한 뒤, 같은 해 MBN '돌싱글즈6'에 출연해 이혼 후 홀로 딸을 양육 중인 근황을 전하며 주목받았다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com