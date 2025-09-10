스포츠조선

소희, 원더걸스 다음 유부녀 예약..."아이 둘 낳겠다"

기사입력 2025-09-10 22:06


소희, 원더걸스 다음 유부녀 예약..."아이 둘 낳겠다"

소희, 원더걸스 다음 유부녀 예약..."아이 둘 낳겠다"

소희, 원더걸스 다음 유부녀 예약..."아이 둘 낳겠다"

소희, 원더걸스 다음 유부녀 예약..."아이 둘 낳겠다"

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 원더걸스 출신 소희가 2세 계획을 고백했다.

10일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에는 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맘 우혜림, 슈퍼맨 심형탁이 함께하는 가운데, 원더걸스 선예, 유빈, 소희가 혜림의 집을 방문해 특별한 하루를 보냈다.

이날 시우는 원더걸스 이모들의 방문에 한껏 신난 모습을 보였고, 이모들의 선물에 신나 원더걸스의 'SO HOT' 의상을 입고 이모들 앞에서 무대를 선보여 웃음을 자아냈다.

특히 시우는 "소희 이모"라고 부르더니 "어머나"라며 소희의 트레이드마크를 따라해 웃음을 자아냈다.

이후 육아 경험이 전무한 소희와 유빈은 시우와 시안 형제에게 이유식을 먹이는 체험을 했고, 선예는 트림까지 시키며 육아 만렙의 모습을 보여 눈길을 끌었다.

특히 소희는 낮잠타임에 아기띠를 보고 "나 이거 해보고 싶다"라고 이야기했고, 바로 잠드는 시안이를 보고 "나 잘 재우나 봐"라고 뿌듯함을 드러냈다.

소희는 "진짜 내려놓고 싶지 않다"라고 이야기해 웃음을 자아냈다.

이후 원더걸스 멤버들은 데뷔 20주년을 앞두고 추억 여행에 나선다. 선예, 유빈, 소희, 혜림은 시우와 함께 연습생 시절부터 원더걸스 데뷔의 추억이 고스란히 녹아있는 전 JYP사옥과 단골 식당을 방문해 추억을 되새긴다. 혜림은 "시우와 함께 여길 오니 감회가 새로워"라고 소감을 밝히고, 이모 유빈은 전 JYP사옥을 바라보며 "시우가 나중에 JYP에 연습생으로 들어가도 좋을 것 같아"라고 엄마 혜림을 닮아 끼 폭발하는 조카 시우의 진로를 제안해 혜림을 흐뭇하게 만든었다.


또 선예는 혜림에게 "이제 셋은 없냐"라고 물어보며 "묶기 전까지는 모른다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

소희는 2세를 묻는 질문에 "나중에 결혼하면 아이 둘 낳고 싶어"라고 말했고, 육아 선배인 선예는 "일단 결혼부터 해야지"라고 현실적인 조언을 해 모두를 빵 터지게 만들었다.

이 가운데, 선예가 "유빈의 유튜브에 원더걸스 재결합을 소망하는 댓글이 많더라"라며 원더걸스 재결합의 가능성을 언급하자 MC 최지우는 "원더걸스 20주년 기념 재결합 기대해도 될까요?"라며 설렘을 드러냈다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유진♥기태영, 초등 딸 주식 대박났다 "용돈 모아 더 사놓길"

2.

40세 송중기, '20대 초중반 같다' 칭찬에 "이제는 그말이 너무 좋다"(나래식)

3.

'딸맘' 모니카, 前남친 반려견 3년만에 만나 통곡 "날 기억해 충격"

4.

'유진♥' 기태영, 활동 중단한 이유 "두 딸 육아·살림 위해 사업가로 전향"

5.

송중기 "♥가정 이루고 책임감 생겨, 지금이 가장 행복하다"(나래식)

연예 많이본뉴스
1.

유진♥기태영, 초등 딸 주식 대박났다 "용돈 모아 더 사놓길"

2.

40세 송중기, '20대 초중반 같다' 칭찬에 "이제는 그말이 너무 좋다"(나래식)

3.

'딸맘' 모니카, 前남친 반려견 3년만에 만나 통곡 "날 기억해 충격"

4.

'유진♥' 기태영, 활동 중단한 이유 "두 딸 육아·살림 위해 사업가로 전향"

5.

송중기 "♥가정 이루고 책임감 생겨, 지금이 가장 행복하다"(나래식)

스포츠 많이본뉴스
1.

오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 울어버렸다 [광주 현장]

2.

233이닝 철완의 대기록, 24년만에 깨졌다! 216K 인천 에이스, 구단 역사에 이름을 새긴 순간 [창원레코드]

3.

"빠지면 누군가 자리를 꿰찰 수 있으니…" 전경기 출전 의지 보인 4번타자, 감동한 사령탑 "겸손한 말이죠"

4.

'PS 정말 못가나' 롯데, 자멸했다 '5연패'…'타선 폭발→류현진 8승' 한화, 2연승 행진 [부산 리뷰]

5.

'아홉수 드디어 탈출인가' 손주영 7이닝 3실점,데뷔 첫 10승 + LG 27년만에 10승 4명 배출 눈앞[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.