스포츠조선

곽튜브 '♥결혼+혼전임신', 전현무가 큰 영향 끼쳤다..."형한테 많은 도움 받았다"

기사입력 2025-09-11 15:04


곽튜브 '♥결혼+혼전임신', 전현무가 큰 영향 끼쳤다..."형한테 많은 …

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 유튜버 곽튜브(곽준빈)가 결혼과 혼전임신 사실을 깜짝 고백하며 화제를 모은 가운데, 함께 출연한 전현무의 예상치 못한 반응이 웃음을 자아냈다.

최근 MBN 공식 유튜브 채널에는 '갑자기? 혼전임신? 5살 연하와 결혼 앞둔 곽준빈의 상견례 현장(?)'이라며 스페셜 영상이 공개됐다.

이날 전현무는 "대한민국의 데이트 코스는 맨 너랑만 다니니까 돌아버리겠다. 이제 화도 안난다"라며 씁쓸해 했다.

이에 곽준빈은 "근데 저는 많이 배워서 데이트를 많이 했다. 많이 참고 했다"라 말했고 놀란 전현무는 "데이트를 많이 했다고?"라며 반문했다.

이에 곽준빈은 시선을 회피하며 말을 꺼렸고 전현무는 "혹시 여자친구 있어? 상상 말고 진짜로"라며 여자친구가 있다고 고백한 곽준빈을 믿을 수 없다는 듯 되물었다.


곽튜브 '♥결혼+혼전임신', 전현무가 큰 영향 끼쳤다..."형한테 많은 …
곽준빈은 당황한 듯 했지만 이내 "진짜 있다"며 수줍게 답했다. 뒤이어 전현무와 곽준빈 사이에 어색한 기류가 흘렀고 전현무는 재차 "진짜야? 애니메이션 이런 거 말고"라며 믿지 못했다.

곽준빈은 "운 좋게도 제가 (여자친구와 교제 중이다)"라 털어놓았고 급기야 카메라까지 충격으로 떨려 웃음을 자아냈다.

이 사실을 알지 못한 듯한 전현무는 "얌전한 고양이가 부뚜막에 먼저 올라간다"라며 서운해 했고 곽준빈은 "노력을 정말 많이 했다"라며 급하게 해명했다.


전현무는 깊은 한숨과 함께 "뭐하는 친구냐"라 물었고 곽준빈은 "그냥 직장인이다"라 답했지만 몇 살이냐 또 캐묻는 전현무에 "저 상견례 왔어요?"라고 물어 웃음을 자아냈다.

곽준빈은 "여자친구는 저보다 다섯살 어리다. 다른 사람들한테 얘기했을 때는 '이야 축하한다' 다 그랬는데 이렇게 씁쓸해 하는 사람 처음 본다. 진심으로 씁쓸해 한다"라며 웃었다.

전현무는 애꿎을 물만 벌컥 들이키다 "소주를 이런 마음으로 먹는 거구나"라며 끄덕였다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이세영, 전남친 만난 날 충격 고백 "화장실서 죽을 뻔"

2.

김희철, 동해 고소 논란→충주맨 손절설 심경고백 "각박한 세상"[SC이슈]

3.

前 엑소 루한, 공개열애 8년만 결별설…"지난해 12월 이미 헤어져"[SC이슈]

4.

장예원 "서장훈과 함께하는 순간 5년간 꿈꿔..지적인 매력 큰 사람" ('이웃집백만장자')

5.

정주리 넷째 子, 형 폭행·기이한 행동 반복…오은영 긴급 진단 "기질 남달라" (금쪽)

연예 많이본뉴스
1.

이세영, 전남친 만난 날 충격 고백 "화장실서 죽을 뻔"

2.

김희철, 동해 고소 논란→충주맨 손절설 심경고백 "각박한 세상"[SC이슈]

3.

前 엑소 루한, 공개열애 8년만 결별설…"지난해 12월 이미 헤어져"[SC이슈]

4.

장예원 "서장훈과 함께하는 순간 5년간 꿈꿔..지적인 매력 큰 사람" ('이웃집백만장자')

5.

정주리 넷째 子, 형 폭행·기이한 행동 반복…오은영 긴급 진단 "기질 남달라" (금쪽)

스포츠 많이본뉴스
1.

"대이변!" 韓 남자 양궁 김제덕만 남았다, 김우진→이우석 남자 개인전 줄줄이 탈락

2.

'학습효과라는 게 없어?' 김하성의 못말리는 도루 충동. FA대박 실패→소속팀 방출 겪고서도 또 도루시도. 잔여시즌 동안 봉인 시급

3.

'제2의 이종범' 아니면 어때? 1번타자+유격수 너도 할수 있어!…'낭만' 아닌 현실적 선택 [창원포커스]

4.

"뮌헨보다 리버풀이 낫지" 독일 레전드의 '촌철살인'→분데스리가 수준 떨어져…"우승은 바르셀로나"

5.

역대급 칭찬! "손흥민, 실패한 지루랑은 달라" 美 레전드도 인정→역습 축구에 최적화…경기 내외적으로 극찬 세례

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.