미르, 신부 얼굴 노출 논란에 입 열었다 "너무 속상해..해명부터 하다니…

[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 엠블랙 출신 미르가 결혼식에서 아내 얼굴이 노출되며 불거진 논란에 대해 직접 해명에 나섰다.
25일 유튜브 채널 '방가네'에는 '비공개 결혼식 논란,김장훈 형님과 직접 통화했습니다ㅋ'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상 소개글에서 미르는 "오늘 영상은 저의 결혼식 해명 영상입니다. 여행 중에 이야기를 듣고 얼마나 놀랬는지 정말..장훈이형님께서 2부 무대를 너무 화려하게 해주셨는데 괜히 저희가 죄송스럽더라구요ㅠ 몇년만에 술을 먹어야하나 속이 쓰렸답니다. 그저 해프닝으로 넘어갈수있는 문제인데 말씀 드리고 가야하는게 맞을것 같아서 급하게 영상을 찍었어요"라며 "그래도 장훈이형님이 너그럽게 잘 말씀해주셔서 한국 가는대로 저희끼리 회포한번 거하게 풀려고 합니다!"라고 전했다.
이어 공개된 영상에서 고은아와 큰언니는 "미르는 신혼여행을 가있어서 이 사태를 이제 알았다. 우리도 난감했다"면서 "이건 정확히 해야한다. 미르 결혼식이 비공개가 아니다. 우린 비공개라고 한 적이 없다"고 밝혔다.
또 고은아는 "지금 장훈이 오빠 기사가 너무 많이 뜨고 있다. 장훈이 오빠가 신부 얼굴 공개를 대놓고 했다기보다는 자연스럽게 했다. 또 장훈이 오빠가 공연을 2부때 엄청 재밌게 잘해줬다. 그래서 너무 고마운데 지금 이게 난리가 나버렸으니까 너무 미안하고 속상하다"고 오히려 김장훈에게 미안한 마음을 털어놨다.
이후 고은아는 미르와 즉석에서 통화를 했다. 미르는 "정말 깜짝 놀랐다. 여행 중에 사람들한테 연락이 왔다"며 "내가 인기가 없어서 기자님들이 안 오신거고 관심을 못 받은건데 왜 비공개가 됐는지 모르겠다"고 토로했고, 고은아도 "우리가 인기가 없는 것을 왜 장훈이 오빠가 욕을 먹고 있는건지 모르겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.
고은아의 도움으로 김장훈과 미르도 통화 연결에 나섰다. 미르는 김장훈에게 바로 "형님 죄송하다. 신혼 여행 중에 이 얘기 듣고 너무 속상했다"고 사과했고, 김장훈은 "이게 웬 난리인지 모르겠다. 너희가 죄송할 것 없다. 괜찮다"고 털어놨다.
고은아는 "오빠 덕분에 우리가 유명해졌다"고 너스레를 떨었고, 김장훈도 "나 때문에 포털 사이트에서 미르 결혼식 기사가 1위더라. 미르 결혼식만 많이 알려졌으면 내가 할 일은 했다고 본다"고 말했다.
마지막으로 미르는 "억울한 부분이 있다. 아직 유튜브 편집자님한테 결혼식 영상도 전달을 안했다. 이 영상이 먼저 올라오게 생겼다. 지금 해명부터 했다"고 토로해 폭소를 자아냈다.
앞서 김장훈은 미르의 결혼식 영상을 SNS에 올렸다가 비연예인 신부의 얼굴이 그대로 노출되며 논란이 일었다. 이에 김장훈은 "당연히 비공개일 줄은 꿈에도 생각지 못했다"며 "복귀 이후 논란을 일으키지 않고자 살얼음판을 걷듯이 조심하고 또 조심은 하는데 아직도 이렇게 나잇값을 못 하고 한심한 행태를 보였다. 너무 부끄럽고 죄송하다"고 사과했다.