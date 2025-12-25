송지효, ‘8년 열애’ 했지만.."전남친과 분위기 좋은 곳 가본 적 없다"
[스포츠조선 이게은기자] 배우 송지효가 자신의 연애 스타일에 대해 밝혔다.
25일 '송지효' 채널에는 '크리스마스 파티 ft. 김종국, 양세찬, 지예은'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
김종국은 송지효, 양세찬, 지예은을 바라보며 "우리가 ('런닝맨'을) 한 지 16년이 돼서 서로에 대해 웬만한 건 안다"라고 말했다. 이어 송지효가 최근에서야 8년간 교제한 남자친구가 있었다고 밝힌 것을 언급, 서운함을 드러냈다.
양세찬도 "'런닝맨'에 처음 들어왔을 때부터 계속 남자친구가 있었던 것"이라고 말을 보탰고 김종국도 "유독 우리 얘기는 많이 하면서 본인은 그렇게..."라며 다시 섭함을 드러냈다. 송지효는 "얘기를 안 했을 뿐"이라며 해명했다.
그런가 하면 송지효는 연인과 크리스마스를 어떻게 보내느냐는 질문에 "솔직히 오히려 못 챙긴다. 크리스마스 주에는 행사나 촬영이 있다. 우리 직업군 사람들이 가장 바쁠 때"라며 연인과 분위기 좋은 장소를 간 적도 전혀 없다고 밝혔다.
김종국은 "다른 남자들은 이벤트만 다가오면 '어떡하지'라고 하는데... 남자친구가 편했겠다"라고 놀랐고 양세찬은 "누나는 와인, 위스키도 싫어하고 소주만 주면 눈이 뒤집힌다. 비싼 스테이크도 싫어하고 순댓국에 소주 한 잔만 먹으면 된다. 가성비 끝판왕"이라며 웃었다.
