'정국 ♥열애설' 윈터, 커플타투 꽁꽁 숨겼다..당당하게 팔뚝 노출

기사입력 2025-12-25 15:13


25일 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 열린 SBS '가요대전' 레드카펫. 에스파 윈터가 포즈를 취하고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com

/2025.12.25/

[스포츠조선 김소희 기자] 방탄소년단(BTS) 정국과 열애설에 휩싸인 에스파 윈터가 논란이 됐던 '팔뚝 강아지 타투'를 가렸다.

윈터는 25일 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 열린 SBS '가요대전'에 참석했다. 하늘색 민소매 실크 드레스를 입은 그는 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨리며 인형 같은 비주얼을 뽐냈다. 특히 정국과 커플 타투로 지목됐던 팔뚝의 강아지 세 마리 얼굴 타투는 흔적도 없이 사라져 시선을 모았다.


앞서 윈터는 방탄소년단 정국과 열애설에 휩싸인 바 있다. 일부 팬들은 두 사람이 팔 비슷한 위치에 '강아지 세 마리' 타투를 나란히 새기고, 커플 아이템을 맞췄다며 열애 의혹을 제기했다. 또 정국이 군 복무 기간 중에도 에스파의 콘서트를 찾은 점 등도 주목받았다.

하지만 양측 소속사는 이번 논란에 대해 별다른 입장을 내지 않고 침묵을 지켰다. 일부 팬들은 '침묵은 곧 인정'이라며 회사 앞에서 트럭 시위를 벌이기도 했다. 트럭에는 "타투 지우고 나와서 해명해", "시끄럽게 연애하고 싶으면 에스파 윈터 말고 일반인 김민정으로 살아" 등의 문구가 적혀 있었다.

한편 윈터가 속한 에스파는 현재 월드투어 '2025 에스파 라이브 투어 ? 싱크 : 액시스 라인(2025 aespa LIVE TOUR ? SYNK : aeXIS LINE)'을 진행 중이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

