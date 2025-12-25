“밤 12시에 곱창 먹고 자” 소시 효연, “여자 전현무” 소리 들은 이…

26일 방송되는 MBN·채널S 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3' 11회에서는 전현무와 곽튜브가 경주의 숨은 맛집을 털어가는 여정에 효연이 '먹친구'로 합류한 모습이 공개된다.
전현무는 "오늘의 먹친구는 월드 클래스 걸그룹 멤버다. 춤으로 TOP3"라며 효연을 소개한다. 이후 효연이 자신과 묘하게 닮은 취향과 행동을 보이자 "여자 전현무가 나타났다!"며 폭소를 유발한다. 과연 그가 그렇게까지 말한 이유는 무엇일지, 효연의 반응은 어땠을지 기대를 모은다.
세 사람은 관광지를 벗어나 한적한 동네의 오징어·닭불고기 맛집을 찾는다. 음식을 기다리던 중 효연은 "사실 제 최애 음식이 김밥"이라고 고백한다. 곽튜브가 "평소 관리 많이 하는 줄 알았다"고 묻자 효연은 "요즘은 다이어트 비수기다. 어제도 밤 12시에 곱창 먹고 잤다"며 솔직함 끝판왕 면모를 드러내 모두를 폭소케 한다.
곧이어 불향 가득한 '빨간맛' 오징어·닭불고기가 등장하자 전현무와 효연은 "직화 향이 미쳤다"고 감탄하며 입맛을 잃는다. 반면 맵찔이 곽튜브는 "혀를 때린다"며 입술 경련까지 보인다.
먹방이 무르익자 전현무는 "소녀시대가 벌써 데뷔 18년 차?"라며 대화를 꺼낸다. 효연은 "2007년에 데뷔했다"며 추억을 떠올리고, 전현무는 "처음 소녀시대를 봤을 때 사람인가 싶었다"며 전설의 '요정설'을 다시 꺼낸다. 이어 그는 "멤버들끼리 크게 싸운 적 없냐?"고 질문을 던지며 분위기를 뜨겁게 만든다. 과연 효연의 솔직한 답변은 무엇일지 궁금증이 고조된다.
'전현무계획3'는 매주 금요일 오후 9시 10분 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com