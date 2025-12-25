이영지, 뼈말라 된 이유였나…권은비와 투샷에 충격 "말 안 되지 않아?"

기사입력 2025-12-25 16:43


사진=온라인커뮤니티

[스포츠조선 이우주 기자] 래퍼 이영지가 가수 권은비와의 투샷에 충격을 받았다.

25일 찰스엔터의 유튜브 채널에서는 '나의 잃어버린 자매 이영지'라는 제목의 영상이 게재, 래퍼 이영지가 게스트로 출연했다.

이야기 도중 이영지는 "'가요대제전' 때 권은비님이랑 사진 한번 찍힌 거 봤냐. 내가 보여주겠다"고 말을 꺼냈다.

이영지는 "언니가 솔로고 나도 솔로니까. 혼자 있으니까 우리 엔딩 무대 때 옆에 같이 서있자 했다. 언니 놀라면 안 된다"며 찰스엔터에게 사진 한 장을 보여줬다. 사진 속에는 '가요대제전' 무대에서 나란히 선 이영지와 권은비의 투샷이 담겼다. 사진 속 이영지가 유독 커보이게, 권은비는 유독 작게 나와 온라인에서 화제가 된 바 있다.


이영지는 "말 안 되지 않아? 이거 솔직히?"라고 억울해했고 찰스엔터는 "이거 은비 님이 작으신거잖아"라고 이영지를 달랬다.

이에 이영지는 "한 명은 작고 한 명은 큰데 내가 시간을 되돌리잖아? 절대 은비 언니 옆에 안 설 거다"라고 말해 웃음을 안겼다. 그러면서 이영지는 "실제로 보면 전혀 그러지 않다. 너무 일반적이다. 오히려 좀 실망스러울 정도"라고 강조했다.

그런가하면 이영지와 찰스엔터는 외모 악플에 대해 이야기하기도 했다. 이영지는 "머리 크기로 얘기를 많이 듣는다"고 고백했고 찰스엔터도 "안 달리면 서운한 댓글 중에 하나가 '다라이 봐라'다"라고 밝혔다. 이에 이영지는 "나는 '와꾸 살벌하네'"라며 "그게 한두번 달려야 상처를 받지. 오늘 영상에도 아마 댓글 달릴 거 같다"라며 쿨하게 웃어 넘겼다.

한편, 래퍼 이영지는 최근 6개월만 SNS를 재개, 몰라보게 살이 빠진 모습으로 화제가 됐다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.