"Happy birthday, Ji-Soo" 부상 이탈 '韓 최연소 EP…

'유럽파 센터백' 김지수가 21번째 생일을 맞아 '더블 축하'를 받았다. 2004년 12월 24일생인 김지수는 브렌트퍼드(잉글랜드)와 카이저슬라우테른(독일)에서 동시에 생일 축하를 받았다. 원 소속팀인 브렌트퍼드는 공식 계정을 통해 '생일축하해'라고 했고, 임대 구단인 카이저슬라우테른은 '생일축하해. 빨리 회복하고, 멋진 휴일 보내길'이라고 전했다.
2004년생 김지수는 한국 축구를 이끌 차세대 중앙수비수로 기대받는 재능이다. 만 18세던 2022년 준프로 신분으로 성남FC에서 K리그1에 데뷔했다. 그해 19경기를 뛰며 가능성을 입증했다. 2023년 성남과 정식 프로 계약을 맺고, 여름 이적 시장을 통해 브렌트퍼드로 이적했다. 김지수는 2024년 12월 브라이턴과의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 18라운드 원정 경기에 교체 출전하며 데뷔전을 치렀다. 한국 선수가 EPL 경기를 뛴 것은 김지수가 15번째이자 최연소였다.
김지수는 연령별 대표팀에서도 핵심으로 활약했다. 2023년 아르헨티나에서 열린 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵에서 주전 센터백으로 뛰었다. 한국의 4강 신화에 힘을 보탰다. 그는 2023년 9월 유럽 원정을 앞두고 위르겐 클리스만 당시 한국 축구 A대표팀 감독의 부름을 받아 성인 대표팀에 처음 합류했다. 2023년 카타르아시안컵 최종 명단에도 이름을 올렸다. 김지수는 10월 A매치에선 홍명보 감독의 부름을 받고 2년 만에 태극마크를 달기도 했다. 현재는 이민성 감독이 이끄는 23세 이하(U-23) 팀에서 활약하고 있다.
부상이 발목 잡았다. 김지수는 올 시즌 카이저슬라우테른의 주전으로 활약 중이다. 그러나 11월 햄스트링을 부상했고, 복귀 뒤 다시 모습을 감췄다. 결국 부상 탓에 11월 열린 중국 판다컵 친선대회에서 이탈했다.
김지수 측 관계자는 "김지수의 몸 상태 및 부상 관리 등의 전권은 브렌트퍼드가 가지고 있다. 카이저슬라우테른에선 복귀 가능한 상태로 보고있다. 하지만 브렌트퍼드에서 조금 더 보수적으로 접근하고 있다. 브렌트퍼드는 김지수를 영국으로 불러 직접 관리하고 있다"고 설명했다. 브렌트퍼드는 팀의 미래인 김지수를 세심하게 관찰하며 관리하는 셈이다. 김지수는 회복 뒤 내년 1월 중순 재개하는 카이저슬라우테른의 독일 분데스리가2 복귀를 정조준한다.