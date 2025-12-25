경민대에서는 이긴다! '비예나-임성진 폭발' KB손해보험, '정지석 이탈' 대한항공에 X-MAS 매치 승리 '2위 맹추격' [의정부 리뷰]

최종수정 2025-12-25 16:58

사진제공=KOVO

[의정부=스포츠조선 이종서 기자] KB손해보험이 또 한번 '경민대의 힘'을 보여줬다.

KB손해보험은 25일 의정부 경민체육관에서 열린 대한항공과의 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 3라운드 경기에서 세트스코어 3대1(19-25, 27-25, 25-21, 25-20)로 승리했다. KB손해보험은 승점 3점을 따내면서 10승8패 승점 31점이 됐다. 2위 현대캐피탈(10승6패 승점 32점)을 승점 1점 차로 추격했다.

선두 대한항공은 주장 정지석의 부상 공백이 뼈아팠다. 훈련 중 정지석이 발목 인대 파열을 당하면서 이날 경기에 나서지 못하게 된 것. 대한항공 관계자는 "8주 정도 예상된다"고 밝혔다. 대한항공은 2연승 기세를 잇지 못하고 시즌 3패(13승 승점 37점)째를 당했다.

KB손해보험은 홈 강세를 이어갔다. 경민대체육관에서 열린 1라운드에서 대한항공을 3대1로 꺾은 반면 인천 계양에서 열린 2라운드에는 0대3으로 패배했다.


사진제공=KOVO
대한항공 헤난 달 조토 감독은 "경민대에서 1경기를 하고 졌다. 관중석과 코트가 멀지 않아서 배구하기에는 좋은 곳이다. (경민대 패배를) 깨봐야 할 것 같다"며 "우리팀은 1라운드때보다 더욱 강팀이 됐다. 경민대에서 경기를 한 건 시즌 개막 후 2번째 경기였다. 그 때보다는 지금 경기 감각이 올라오고 시스템적으로도 잘 맞고 있다"고 1라운드 패배 설욕을 다짐했다.

레오나르도 카르발류 KB손해보험 감독은 "대한항공은 밸런스가 잘 맞는 팀이라 공략점을 찾기 어렵다"라며 경계의 시선을 보내기도 했다.

1세트는 정지석의 공백이 느껴지지 않는 경기력을 대한항공이 선보였다. 정한용은 공격성공률 100%를 뽐내며 공격을 이끌었다. 결국 25-19로 대한항공이 완벽한 승리를 거뒀다.

2세트부터 KB손해보험이 반격에 나섰다. 2세트 비예나가 8득점, 공격성공률 53.85%로 공격을 이끌었고, 임성진은 공격성공률 83.33%를 기록하며 7득점으로 화력을 보여줬다. 대한항공은 러셀과 임재영, 정한용이 고르게 득점을 기록하며 공격을 풀어갔다. 23-24에서 KB손해보험이 임성진의 득점으로 승부를 극적 듀스로 끌고 갔다. 이어 비예나의 블로킹 득점으로 KB손해보험이 치고 나갔고, 한선수의 서브 범실로 KB손해보험이 승부를 원점으로 돌렸다.


분위기를 탄 KB손해보험은 수월하게 3세트를 풀어나갔다. 비예나의 폭격이 더욱 거세졌다. 비예나는 공격점유율 52.63%를 가지고 가며 9득점을 올렸다. 결국 24-20에서 비예나가 백어택으로 3세트의 마침표를 찍었다.

4세트 역시 KB손해보험이 주도했다. 이번에는 임성진이 펄펄 날았다. 20점 고지를 밟을 때까지 80% 이상의 공격 성공률을 뽐내면서 대한항공을 폭격했다. 임성진-나경복-비예나가 고르게 터지면서 대한항공도 흔들렸다. 그대로 점수를 쌓아간 KB손해보험은 25점 고지를 먼저 밟으며 승점 3점을 온전히 따내는데 성공했다.
의정부=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.