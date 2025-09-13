스포츠조선

넷마블의 신작 '일곱 개의 대죄: 오리진', TGS 2025에서 제작발표회 개최

기사입력 2025-09-13 14:18


넷마블의 신작 '일곱 개의 대죄: 오리진', TGS 2025에서 제작발표…



넷마블은 오는 25일 오후 1시 일본 치바 마쿠하리 멧세에서 열리는 'TGS(도쿄게임쇼) 2025'에서 신작 오픈월드 액션 RPG '일곱 개의 대죄: 오리진(Origin)'을 소개하는 제작발표회를 개최한다고 밝혔다.

제작발표회에는 개발사인 넷마블에프앤씨 구도형 PD, 박동훈 아트디렉터(AD), 일본 사업본부장 야마시타 히로카즈, 그리고 트리스탄 역을 맡은 성우 무라세 아유무 등이 무대에 올라, '일곱 개의 대죄: Origin'의 개발 비화와 캐릭터를 소개할 예정이다. 또 인게임 시연을 실시간으로 진행하며 주요 콘텐츠를 설명한다. 특히 이날 '일곱 개의 대죄' 원작가 스즈키 나카바의 특별 인터뷰 영상도 공개된다. 넷마블은 제작발표회를 넷마블 유튜브 채널을 통해 실시간으로 송출할 예정이다.

'일곱 개의 대죄: Origin'은 전세계 누적 판매 5500만 부 이상을 기록한 인기 만화 '일곱 개의 대죄' IP를 기반으로 한 오픈월드 액션 RPG로 멀티버스 기반의 오리지널 스토리로 원작 '일곱 개의 대죄', '묵시록의 4기사' 캐릭터는 물론 게임만의 캐릭터도 만나볼 수 있다. 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하고, 위기 상황에서 영웅을 교체하는 태그 전투, 영웅들의 강력한 합기, 무기와 영웅 조합에 따라 무한히 변화하는 액션을 즐길 수 있다. 또 다른 이용자들과 함께 하는 파티 플레이도 지원한다.

TGS 2025에서 넷마블은 일본 최초로 '일곱 개의 대죄: Origin' 시연 기회를 제공한다. 이번 시연에서는 스토리를 몰입감 있게 즐길 수 있는 스토리 모드, 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하는 오픈월드 모드, 원작에 등장하는 마신 3종과의 긴박감 넘치는 전투를 경험할 수 있는 보스 타임어택 콘텐츠를 공개한다.

이 게임은 콘솔과 PC 및 모바일 플랫폼에 동시 출시될 예정이다. 콘솔은 PS5(플레이스테이션5), PC는 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀을 통해 출시된다. PS 스토어와 스팀에서는 '일곱 개의 대죄: Origin'의 페이지를 확인할 수 있으며, 위시리스트 등록이 가능하다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

