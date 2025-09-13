스포츠조선

오정연, 필리핀서 뽐낸 민트 비키니 자태.."아름다운 섬에서 망중한"

기사입력 2025-09-13 21:27


[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 오정연이 눈부신 비키니 자태를 드러냈다.

오정연은 13일 "필리핀 말라파스쿠아 다이빙 중간에 아름다운 깔랑까만 섬에 내려 망중한"이라는 글과 함께 영상을 올렸다.

영상에서 오정연은 바닷가에서 날씬한 비키니 자태를 뽐냈다. 민트색 비키니를 입고 상큼한 매력을 뽐낸 그는 두 팔을 머리 위로 활짝 들어 올리는 포즈를 취하며 영화 속 한 장면 같은 분위기를 연출했다. 푸른 바다와 하늘을 배경으로 환하게 웃으며 여유로운 시간을 만끽하는 그의 모습이 눈길을 사로잡는다.


한편 오정연은 KBS 32기 아나운서 출신으로 2015년 퇴사한 후 프리랜서로 활동 중이다.

