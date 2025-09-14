전현무, 본격 결혼 준비하나…"마음에 가는 여성, 가까이 있다"(전참시)…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 전현무가 결혼을 소망했다.
시구 스케줄을 마친 최현우는 신비로운 분위기가 넘치는 매직 바를 방문, 국내 최초 최면 마술쇼 '아판타시아' 아이디어 회의를 진행했다. 후배 마술사들이 보여주는 현란한 마술에 감탄하는 참견인들과 달리 최현우와 주위 마술사들은 무덤덤한 극과 극 반응으로 웃음을 유발했다.
최면에 걸린 전현무는 "주변에 특별히 마음이 가는 여성분이 있으신가요?", "그 여성분이 가까이 있으신가요?"라는 질문에 "네"라고 대답해 스튜디오를 발칵 뒤집었다. 심지어 최근에 소개팅한 적이 있냐는 질문에는 "몇 주 전에"라고 솔직한 답변을 내뱉어 시청자들의 흥미를 최고조로 끌어올렸다. 이후 진행된 최면 내용은 다음 주에 공개될 예정이라고 해 관심이 집중된다.
다음 주 방송에서는 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'를 통해 얼굴을 알린 최연소 사회탐구 수능 강사 이도가 출연한다. 그녀는 일어나자마자 강의 준비를 하고, 에너지 넘치는 강의를 펼치며 갓생러의 '지리'는 하루를 보여줄 예정이다. 또한 'K-해리포터' 최현우 편에서는 완전히 최면에 빠진 전현무가 생각하는 2025 MBC 방송연예대상 수상 예상자와 이영자를 향한 속마음이 밝혀지며 시청자들의 궁금증을 자아낼 전망이다. 여기에 단체 최면으로 모두를 놀라게 한 최현우의 '아판타시아' 공연 실황이 공개된다고 해 더욱 기대감을 증폭시킨다.
MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'은 매주 토요일 오후 11시 10분 방송된다.
