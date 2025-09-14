스포츠조선

'최현석 딸' 최연수, 9월 결혼 앞두고 '제모 궁금증'…"안 보이는데 꼭 해야하나"

기사입력 2025-09-14 13:10


'최현석 딸' 최연수, 9월 결혼 앞두고 '제모 궁금증'…"안 보이는데 …

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 최현석 셰프의 딸 최연수가 9월 결혼식을 앞두고 제모에 대한 궁금증을 고백했다.

14일 최연수는 자신의 SNS에 "결혼한 공주님들 혹시 식날에 다리제모 했나요? 보일 일 없죠?"라고 이야기를 꺼냈다.

이어 "아니 내 얘기는 아니고. 안보이는데 꼭 관리 해야 하나 의문이 들어서 올린 거랍니다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

앞서 최연수는 지난 1일 TV조선 '조선의 사랑꾼'에 게스트로 출연해 결혼을 결심한 이유를 고백한 바 있다.

당시 최연수는 "너무 오래 만나기도 했고 어차피 지금 남자친구랑 결혼할 거 같아서 그럴 거면 빨리 해버리자 싶었다"고 밝혔다. 두 사람은 5년 넘게 열애해왔다고.

어린 나이의 결혼에 가족들은 반대가 심했다고. 최연수는 "가족들도 그렇고 많이 반대했다"며 "남자친구의 좋은 점을 보여주고 남자친구도 계속 노력하니까 '보니까 또 착하네', '성격도 괜찮네' 하게 되더라. 제가 툭툭 말하는 편인데 남자친구는 표현이 많고 옆에서 계속 챙겨주는 스타일"이라고 밝혔다.

최연수는 결혼을 앞두고 궁금한 점을 물어보기도 했다. 최연수는 "제가 결혼 선배님한테 여쭤보고 싶은 게 있다. 신혼이라 더 여쭤보고 싶다"며 "저희는 연애하면서 (생활이) 자유롭다 보니까 붙어있는 시간이 진짜 길었다. 직장 다니시는 분들보다 훨씬. 그래도 신혼이면 연애 때랑 느낌이 달라지냐"며 연예인 부부인 김지민에게 물었다.

이에 김지민은 "훨씬 좋다. 그냥 사귈 때 붙어있는 건 각자 집으로 헤어진다는 전제하에 만나는 거 아니냐. 결혼하니까 안정감이 되게 달라지고 '이 사람은 언제나 여기 있다'는 생각 때문에 더 애틋해진다. 저희는 스킨십을 결혼하고 더 많이 한다"고 자랑했다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'새신랑' 김종국, 꽁꽁 숨긴 ♥아내 정체 직접 공개..."LA 출신 화장품 CEO 아냐"

2.

션, 잠깐 빵 사온다고하고 10km 대회 출전..."♥혜영에게는 절대 비밀"

3.

양치승, '15억 사기피해'에 타던 차도 팔았다..."회원들 환불할 돈 모자라"

4.

윤후, 태평양 어깨+근육질 '상남자' 됐다…"어른미 뿜뿜"

5.

최은경, 13년만 '동치미' 하차 후 솔직고백..."뉴스 한 번도 해본 적 없어"

연예 많이본뉴스
1.

'새신랑' 김종국, 꽁꽁 숨긴 ♥아내 정체 직접 공개..."LA 출신 화장품 CEO 아냐"

2.

션, 잠깐 빵 사온다고하고 10km 대회 출전..."♥혜영에게는 절대 비밀"

3.

양치승, '15억 사기피해'에 타던 차도 팔았다..."회원들 환불할 돈 모자라"

4.

윤후, 태평양 어깨+근육질 '상남자' 됐다…"어른미 뿜뿜"

5.

최은경, 13년만 '동치미' 하차 후 솔직고백..."뉴스 한 번도 해본 적 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'52초면 충분!' 손흥민 美쳤다…MLS 2호골 폭발, LA FC 1-0 리드 중

2.

[속보]새벽에 FIVB 조건부 승인받았다. 취소결정 KOVO컵 남자부 다시 열린다 . 외국인, 외국팀 출전 불가

3.

다들 손흥민 잊어버리겠다...'SON 빈자리 삭제' 한 경기 만에 증명한 'NEW 7번의 품격' "빛나는 순간들 많았어"→"공 잡을 때 훌륭해"

4.

'하늘에서 우승을 기원할 듯...' 부산 레전드 최동원 '메모리얼 데이' 추모한 롯데는 극적인 역전승[부산현장]

5.

"정신 차려!" '80분' 손흥민 52초→MLS 2호골에도 분노 폭발…LA FC, 새너제이 어스퀘이크 4-2 제압

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.