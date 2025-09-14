"누구세요?"…박희순, 6시간 걸린 노안..'박예진♥'도 못 알아보겠네(…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박희순이 파격 변신에 나섰다.
이와 관련 14일(오늘) 방송되는 4회에서는 제작발표회 때도 언급된 박희순의 충격 변장 장면이 공개된다. 극 중 시골 노신사로 변신한 제임스를 필두로 윤이랑, 명구호가 유명한을 상대로 능청스러운 열연을 펼치는 상황. 제임스가 숨겨진 대작과 연관된 시골 농부 천종엽으로 출격한 가운데 대박의 기운을 느낀 유명한이 제임스가 보여준 그림들을 전부 매입하겠다는 뜻을 밝히고, 제임스는 능청스러운 사투리로 유명한의 말을 받아 치며 밀당을 시전한다.
이때 두 사람이 있는 곳으로 모습을 드러낸 윤이랑과 명구호가 혼신의 경악과 반전의 여유로움을 연기하며 유명한을 분노케 한다. 과연 유명한을 흔든 두 사람의 한마디는 무엇일지, 분장과 연기로 신분을 완벽하게 속인 제임스는 끝까지 정체를 숨길 수 있을지 궁금증을 높인다.
제작진은 "작품을 위해 긴 시간 분장을 해야 하는 수고로움에도 유쾌하고 긍정적으로 촬영에 임해준 박희순과 유연한 태도로 막강 호흡을 빛낸 박민영, 주종혁에게 감사의 말을 전한다"라며 "4회에서는 또 다른 상상초월 플랜이 시청자분들을 찾아간다. 결코 후회하지 않을 어메이징한 이야기가 펼쳐지니 많은 기대를 부탁드린다"라고 전했다.
한편, '컨피던스맨 KR'은 매주 토, 일 밤 9시 10분 TV CHOSUN과 쿠팡플레이에서 동시에 공개되며, 글로벌에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 국내를 제외한 240개 국가 및 지역에서 볼 수 있다.
