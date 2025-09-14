명은, 최종 선택서 "시간 부족해"..불도저 동건X순애보 도형 '최커' …

|
[스포츠조선 조지영 기자] MBN '돌싱글즈7'의 돌싱남녀 10인이 호주 브리즈번의 대관람차에서 최종 선택에 돌입한다.
잠시 후, 브리즈번의 명소인 대관람차에서 '최종 선택'이 진행된다. 여자들이 관람차에 탄 채 앉아 있으면, 남자들이 원하는 여자의 관람차에 탑승해 최종 선택을 하고, 이후 여자가 남자와 함께 내리면 '최종 커플'이 되는 방식이다.
뒤늦게 명은에게 불도저급 대시를 한 동건은 '최종 선택'을 앞두고 "(관람차에 탑승해야 할지) 사실 잘 모르겠다"고 확신이 없는 모습을 보인다. 첫날부터 명은에게 직진해왔던 도형 역시, "명은이가 절 선택할 확률은 10% 정도라 본다"며 "그래도 10%의 기적을 믿어보겠다"고 말한다. 반면, '인기녀' 명은은 '최종 선택'이 코앞인데도 "시간이 너무 부족했다"고 해 5MC를 놀라게 한다. 이다은과 유세윤은 "저 말이 무슨 의미지?", "선택을 안 할 것 같은 뉘앙스네"라며 마음을 졸인다. 직후 돌싱남녀 10인이 '최종 선택'을 지켜본 5MC는 충격적인 결과가 나오자 '얼음' 상태가 된다.
