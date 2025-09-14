스포츠조선

명은, 최종 선택서 "시간 부족해"..불도저 동건X순애보 도형 '최커' 불발되나?('돌싱글즈7')

기사입력 2025-09-14 15:56


명은, 최종 선택서 "시간 부족해"..불도저 동건X순애보 도형 '최커' …

[스포츠조선 조지영 기자] MBN '돌싱글즈7'의 돌싱남녀 10인이 호주 브리즈번의 대관람차에서 최종 선택에 돌입한다.

14일 밤 10시 방송하는 MBN '돌싱글즈7' 9회에서는 '재혼'을 열망하며 호주 골드코스트에 모인 돌싱남녀 10인 도형, 동건, 명은, 성우, 수하, 아름, 예원, 인형, 지우, 희종의 마지막 날과 이들의 '최종 선택' 결과가 모두 공개된다.

먼저 돌싱남녀 10인은 '돌싱하우스' 마지막 밤까지 '혼돈의 카오스' 상태에서 모든 일정을 마무리한다. 끝끝내 알 수 없는 안갯속 러브라인에 5MC는 "전 시즌을 통틀어 마지막 날까지 긴장감이 이렇게 컸던 적은 처음이다. 그야말로 역대급"이라며 혀를 내두른다. 이지혜가 "최종 선택 직전까지 이렇게 확신들이 없는 상태라니"라고 너털웃음을 지은 가운데, '최커'(최종 커플) 예측이 시작되자 은지원은 "성우X지우 단 한 커플?"이라며 초조해한다. 이다은은 "그래도 두 커플은 나왔으면 좋겠다"고 희망회로를 돌린다.

잠시 후, 브리즈번의 명소인 대관람차에서 '최종 선택'이 진행된다. 여자들이 관람차에 탄 채 앉아 있으면, 남자들이 원하는 여자의 관람차에 탑승해 최종 선택을 하고, 이후 여자가 남자와 함께 내리면 '최종 커플'이 되는 방식이다.

뒤늦게 명은에게 불도저급 대시를 한 동건은 '최종 선택'을 앞두고 "(관람차에 탑승해야 할지) 사실 잘 모르겠다"고 확신이 없는 모습을 보인다. 첫날부터 명은에게 직진해왔던 도형 역시, "명은이가 절 선택할 확률은 10% 정도라 본다"며 "그래도 10%의 기적을 믿어보겠다"고 말한다. 반면, '인기녀' 명은은 '최종 선택'이 코앞인데도 "시간이 너무 부족했다"고 해 5MC를 놀라게 한다. 이다은과 유세윤은 "저 말이 무슨 의미지?", "선택을 안 할 것 같은 뉘앙스네"라며 마음을 졸인다. 직후 돌싱남녀 10인이 '최종 선택'을 지켜본 5MC는 충격적인 결과가 나오자 '얼음' 상태가 된다.

과연 대관람차 '최종 선택'에서 무슨 일이 벌어진 것인지, 10인의 돌싱남녀 중 '최커'가 몇 쌍이나 탄생할지는 14일(오늘) 밤 10시 방송하는 MBN '돌싱글즈7' 9회에서 확인할 수 있다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남현희도 전청조 재벌 3세로 속았다…공범 누명 벗어[SC이슈]

2.

김종국, ♥아내와 행복한 '신혼' 인증...'당혹' 덕담에도 '연신 미소' ('런닝맨')

3.

추성훈, 지갑에 현금 1500만원 들고 다니면 뭐하나..시급 500원 쓰레기 매립지서 알바('밥값')

4.

이지혜, 아이 목에서 생선 가시 직접 제거…"심장이 철렁"

5.

'김무열♥' 윤승아, '볼록' 아랫배 심각해졌다더니..."배 집어 넣어라" ('승아로운')

연예 많이본뉴스
1.

남현희도 전청조 재벌 3세로 속았다…공범 누명 벗어[SC이슈]

2.

김종국, ♥아내와 행복한 '신혼' 인증...'당혹' 덕담에도 '연신 미소' ('런닝맨')

3.

추성훈, 지갑에 현금 1500만원 들고 다니면 뭐하나..시급 500원 쓰레기 매립지서 알바('밥값')

4.

이지혜, 아이 목에서 생선 가시 직접 제거…"심장이 철렁"

5.

'김무열♥' 윤승아, '볼록' 아랫배 심각해졌다더니..."배 집어 넣어라" ('승아로운')

스포츠 많이본뉴스
1.

140km 헤드샷 충격, 쓰러진 김태연 진심으로 걱정한 하영민...다리에 손 얹고 미안해 어쩔 줄 몰라

2.

'英 BBC도 경악' 손흥민 있어도 못 이기더니...포스테코글루, SON 없는 노팅엄 부임 첫 경기 완패→"다음 경기는 다를 것" 자신감 여전

3.

KS 선발 나서나 했는데... 신인왕 후보의 첫 불펜 大실패. 결국 작년 준PO 스타가 다시 불펜으로 가야하나[SC 포커스]

4.

9월 A매치 함께한 배준호-백승호, 챔피언십서 '코리안 더비'...스토크, 버밍엄에 1-0 승

5.

KT의 승리가 불러온 핵폭풍급 '나비효과', LCK와 롤드컵 진출 구도 뒤흔들었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.