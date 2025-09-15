[SC리뷰] 윤현민, 쓰러진 ♥정인선 발견했다…정일우와 삼각관계되나 ('…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '화려한 날들' 윤현민이 쓰러진 정인선을 발견했다.
고성희(이태란)는 딸 박영라(박정연)의 개인 전시회 VIP 초대를 위해 직접 리스트를 전달하며 공을 들였다. 하지만 성희는 정작 영라에게는 여전히 냉담하게 대하며, 겉과 속이 다른 이중적인 모습으로 긴장감을 높였다.
은오는 돌아온 지강오(양혁)의 부름에 급히 집으로 향했지만, 여전히 은오를 가족으로 받아들이지 않는 강오와 갈등이 최고조에 달했다. 분노한 은오가 강오의 뺨을 때리자, 강오는 집을 나가며 상황은 더욱 악화됐다.
은오와 첫 협업을 마친 지혁은 약속했던 계약금을 내밀었다. 하지만 은오는 "내가 한 건 코디네이터 일이니까 그 비용만 받을게요"라며 일부만 받으려 했고, 지혁은 은오의 행동을 지적하며 갈등이 재점화됐다.
과로로 지친 은오는 결국 길거리에서 쓰러졌고, 이를 우연히 발견한 성재가 그녀를 업고 카페로 데려갔다. 지혁은 자신의 간이침대에 누워있는 은오를 보고 안쓰러워하며 세심하게 그녀를 챙겼다.
방송 말미, 편의점에서 고정 아르바이트를 하게 된 상철은 사업 회의를 위해 길을 가던 지혁를 우연히 발견했다. 뜻밖의 재회를 한 두 부자(父子)가 앞으로 어떤 갈등 관계를 전개할지 다음 방송에 대한 흥미를 돋웠다.
한편 KBS2 주말드라마 '화려한 날들'은 매주 토, 일요일 오후 8시에 방송된다.
