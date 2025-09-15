스포츠조선

민소매 차림 권나라, 글래머러스+청량미 돋보인 근황 공개 [SCin스타]

기사입력 2025-09-15 09:19


민소매 차림 권나라, 글래머러스+청량미 돋보인 근황 공개 [SCin스타]

민소매 차림 권나라, 글래머러스+청량미 돋보인 근황 공개 [SCin스타]

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 권나라가 청량한 매력으로 근황을 전했다.

권나라는 14일 자신의 SNS에 운동 나선 모습을 담은 사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 권나라는 흰 민소매 티셔츠에 트레이닝 재킷, 반바지 레깅스를 매치했다. 스포티하면서도 세련된 스타일 속 글래머러스한 몸매마저 돋보였다. 이어 머리를 자연스럽게 쓸어 올리는 모습에서는 청량미 넘치는 미모가 눈길을 끌었다.

한편 권나라는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '넉오프'에 출연했으나 주연 배우 김수현이 고(故) 김새론 유족과 미성년자 시절 교제를 둘러싸고 진실 공방을 이어오면서 작품 공개가 보류된 상태다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 윤일상 '손절' 저격에 입 열었다 "뒤틀린 진실, 모든 오해 풀리길"[SC이슈]

2.

'신세계 이혼' 고현정, '전남편 정용진 조카' 애니 공개응원…연예인 '끼' 동질감 느꼈나[SC이슈]

3.

김종국, 이광수·김희철·탁재훈 다 빠진 하객명단…"헬스장 관장은 초대"[SC리뷰]

4.

'건강이상 활동중단' 박봄, '열애 공개거절' 이민호 재소환…팬들 우려[SC이슈]

5.

'윤형빈♥' 정경미, 학원 원장 됐다더니..60평 아파트 공개 "명품도 한가득"

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 윤일상 '손절' 저격에 입 열었다 "뒤틀린 진실, 모든 오해 풀리길"[SC이슈]

2.

'신세계 이혼' 고현정, '전남편 정용진 조카' 애니 공개응원…연예인 '끼' 동질감 느꼈나[SC이슈]

3.

김종국, 이광수·김희철·탁재훈 다 빠진 하객명단…"헬스장 관장은 초대"[SC리뷰]

4.

'건강이상 활동중단' 박봄, '열애 공개거절' 이민호 재소환…팬들 우려[SC이슈]

5.

'윤형빈♥' 정경미, 학원 원장 됐다더니..60평 아파트 공개 "명품도 한가득"

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보 감독님 저도 있어요! '韓 역대급 유망주 등장'...한국인 라리가 8호 김민수, 스페인 2부 에이스 등극 '2골 2도움'

2.

'LG만 잡는다고?' 6점 차 앞선 4회, 71구 던진 선발을 내렸다…고춧가루 경계령, 승리에 이토록 진심이다

3.

드디어 80승! LG, 우승 확률 95% 폭등! 14-0 KIA 융단폭격 → KIA 가을야구 탈락 위기

4.

맨체스터 유나이티드 박살, 박살, 초박살...맨시티에 0-3 대참사→아모림 진짜 위기 '14위 추락'

5.

‘손흥민 후계자’ 양민혁, 왜 영입했나, 어처구니없는 근황...1호 초대형 위기 ‘4G 0분 출장’

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.