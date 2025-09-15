임라라♥손민수, 쌍둥이 곧 출산인데…"보험사서 가입 거절 당해"

|
[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 국내 최초 출산 중계 버라이어티, TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요' 정규 시즌 1회에서 네쌍둥이 산모의 현실적인 어려움이 공개된다.
박수홍이 만난 산모는 60만분의 1 확률을 뚫은 '네쌍둥이' 산모였다.
네쌍둥이 산모는 시험관과 인공수정 등 임신을 위해 다양한 노력을 하던 끝에 세 아이를 임신했다. 그런데 셋 중 하나가 분열해 일란성 쌍둥이가 되면서 이란성인 첫째와 둘째, 일란성인 셋째와 넷째까지 총 네 아이를 임신하게 됐다.
다태아의 경우 혈전이나 고혈압, 당뇨 등을 방지하기 위해 '아스피린'을 처방받는데, 이 때문에 보험 가입이 불가했다. 박수홍은 "다태아라 보험 적용이 더 절실할 텐데…"라며 놀랐다.
'예비 쌍둥이 아빠' 손민수도 "다태아 산모는 아스피린을 꼭 먹어야 한다. 근데 아스피린이 일반의약품인데도 처방받았다고 하면 보험사에서는 가입을 거절한다. 저희도 거절당했다"며 네쌍둥이 산모의 어려움에 격하게 공감했다.
게다가 산모는 임신 28주 차에 출산 예정이어서 '조산'인 상황이었다. 손민수는 "28주 출산은 가능하지만 좀 더 기다리는 게 좋다. 아기들의 장기가 덜 컸다. 마지막이 폐 성숙인데 폐까지 크고 나와야 좋다"고 설명했다. 이에 '새신랑' 김종민은 "태아는 원래 호흡하는 것 아니었냐. (손민수가) 선배님 같다"라며 출산의 세계에 입문했다.
행복만큼이나 출산 뒤 다가올 현실적 어려움도 큰, 네쌍둥이 산모의 긴박한 출산 현장은 16일 화요일 밤 10시 정규 첫 방송되는 국내 최초 출산 중계 버라이어티 TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'에서 만날 수 있다.
