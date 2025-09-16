서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 …

|
[스포츠조선 조민정 기자스포츠조선 조민정 기자] EBS '이웃집 백만장자' 정규 시즌 MC로 합류한 장예원이 서장훈과의 호흡에 대한 기대와 소감을 전했다.
제작진 섭외 요청을 받자마자 1초 만에 출연을 확정했다는 장예원은 서장훈과의 호흡에 대해 "첫 녹화부터 기대 이상으로 잘 맞았다. 제가 어떤 부탁을 드리면 안 해주실 것 같으면서도 결국 해주신다. 제가 짓궂은 장난을 쳐도 잘 받아주셔서 놀랐다"며 웃음을 지었다. 이어 "이 프로그램에서는 다른 방송에서보다 훨씬 웃는 서장훈 선배님의 모습을 많이 볼 수 있을 거라 생각한다. 왜 요즘 이렇게 많은 프로그램을 맡고 계신지 직접 알게 됐다"고 말했다.
또한 장예원은 "서장훈 선배님이 녹화마다 백만장자분들께 제가 궁금했던 질문을 대신 해주시는데 정말 사람과 세상에 대한 관심이 많다는 걸 새삼 느낀다. 백만장자의 분야가 화장품, 김치, 요식업 등 다양하지만 매번 진심으로 임하셔서 제가 많이 배우고 있다"고 덧붙이며 존경심을 드러냈다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com