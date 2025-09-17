스포츠조선

김똘똘 "유튜브 통해 부모님께 커밍아웃..탈동성애 치료 권유 받아"

기사입력 2025-09-17 08:48


김똘똘 "유튜브 통해 부모님께 커밍아웃..탈동성애 치료 권유 받아"

[스포츠조선 조윤선 기자] 유튜버 김똘똘이 부모님께 커밍아웃했던 순간을 떠올렸다.

16일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에는 이지혜, 손담비, 김똘똘이 출연했다.

이날 김똘똘은 '엄청난 브레인'이라는 소개에 대해 "중학교 때 성적이 남자 전교 1등이었고, 과천외고 일본어과를 졸업했다. IT 올림피아드 상으로 성균관대 프리패스 입학해서 전자전기공학부를 졸업했다"고 설명했다.

그는 공부를 열심히 했던 이유에 대해 "초등학교 4학년 때부터 남들과 다르다는 걸 알았다. 그때 친구들과 다르다는 걸 내가 말하면 안 될 거 같다고 직감적으로 느꼈다. 안 그래도 친구들이 놀리니까 숨기고 살아야겠다고 생각했다. 그래서 일부러 태권도 학원도 나가고 무시 안 당하려면 공부 잘해서 대단한 사람이 되어야겠다고 생각했다"고 밝혔다.

이어 "우리 집은 독실한 기독교 집안"이라며 "언젠가 내가 크게 부모님께 불효를 저지를 거 같아서 미리 효도해야겠다고 생각해서 학창 시절에 부모님 말씀 한 번도 어긴 적 없고, 사고 친 적도 없다"고 말했다.


김똘똘 "유튜브 통해 부모님께 커밍아웃..탈동성애 치료 권유 받아"
김똘똘은 부모님께 커밍아웃하게 된 사연도 밝혔다. 그는 "사실 친구들한테는 커밍아웃을 일찍 했는데 부모님께는 20대 후반에 유튜브를 통해서 했다. 내가 집에서 부모님 앉혀놓고 고해성사하는 게 너무 싫었다"며 "사실 집에서는 말이 없었던 아들이었다. 집에서는 입만 열면 눈치챌까 봐 오히려 소통 안 해서 부모님은 말 없는 아들로 알았다"고 전했다.

그러면서 "근데 유튜브 하면서 나 스스로 드러내는 게 너무 좋고 이게 내가 진짜 원했던 삶이라는 걸 느끼니까 내가 행복한 모습을 보여주면 부모님도 인정해주겠지라고 잘못 생각했다"며 "순서가 어긋났다. 허락받고 커밍아웃해야 했는데 생각이 짧아서 우발적으로 커밍아웃했다. 그때 사람들이 의심하고 공격하고 떠보니까 내 사적인 부분이 약점이 되는 게 억울하다는 생각에 밝혔다가 집에서 난리가 났다"고 털어놨다.

그는 "커밍아웃하자마자 전화가 수십 통이 왔는데 안 받았다. 무서워서 못 만났다. 엄마가 장문의 메시지로 '집사님께 간증 들었는데 탈동성애 치료 가능하니까 치료 받아보자'고 하셨다. 난 똑똑하게 스스로 잘 살아왔고 자수성가했는데 부모님이 내게 병원 가보라고 하고 치료받으라고 하니까 배신감이 들어서 6개월 정도 연락 안 했다"고 고백했다.

이어 "엄마랑은 한 두번 만났는데 아빠랑은 4년 동안 아예 안 봤다. 그러다가 유튜브 잘 되면서 여러 매체에도 출연하다 보니까 친척들이 아빠한테 내 소식을 전해줬다더라. 너무 잘 지내는 내 모습에 아빠가 먼저 연락해 줘서 만났는데 '너 되게 잘 지내 보인다. 아빠는 많이 늙었지'라고 했다"며 "진짜 아빠가 많이 늙었더라. 난 관리해서 얼굴이 되게 좋아졌다. 그래서 난 요즘 너무 행복하다고 하니까 아빠가 '난 네가 피폐한 삶을 살까 봐 걱정했다'고 했다. 근데 내가 삶의 만족도가 높아졌고 삶이 너무 좋아지니까 아빠도 그 모습 보고 행복해했다. 그때 부모님은 결국 내 편이라고 생각했다. 내가 당당하게 사니까 좋아하신다"고 전했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌, 21개월 딸 어린이집 보내며 속상 "자지러지게 울어 데려올 뻔"

2.

정원관 "NRG 故김환성, 패혈증으로 3일만 사망..충격에 엔터 떠났다"

3.

손담비, 딩크족→딸 출산 이유 "♥이규혁 결혼 후 아기 갖고 싶다고" ('돌싱포맨')

4.

'이지훈♥' 아야네, 결혼 4년만에 큰 결심..."둘째 생기기 전까지 딸 독차지"

5.

'사치 안 한다'던 고준희, 샤넬백만 수십 개… "그걸 어떻게 세"

연예 많이본뉴스
1.

이병헌, 21개월 딸 어린이집 보내며 속상 "자지러지게 울어 데려올 뻔"

2.

정원관 "NRG 故김환성, 패혈증으로 3일만 사망..충격에 엔터 떠났다"

3.

손담비, 딩크족→딸 출산 이유 "♥이규혁 결혼 후 아기 갖고 싶다고" ('돌싱포맨')

4.

'이지훈♥' 아야네, 결혼 4년만에 큰 결심..."둘째 생기기 전까지 딸 독차지"

5.

'사치 안 한다'던 고준희, 샤넬백만 수십 개… "그걸 어떻게 세"

스포츠 많이본뉴스
1.

'속타는 LG' 한화에게 또 이런 일이…'1위 분수령' 죽음의 8연전? '에이스'가 계속 사라진다

2.

'보면서도 믿기지가 않네' 백투백투백투백 홈런 폭발, 진기록 나왔다[창원 현장]

3.

'GOOD BYE' 벤탄쿠르! 새로운 '믿을맨' 신속히 완전 영입…토트넘 상승세 핵심 인물→500억이면 '거저다 거저'

4.

'역대 1위' 한화 원투펀치+류현진, 이런 혜택 다시는 없다…154㎞ 특급 루키 "많이 물어봤어요"

5.

107분 중단에도 불뿜은 빅볼. 홈런 4방으로 8점 뽑아 승리. 매직넘버 8 염갈량 "마지막까지 힘든 경기 이지강이 마무리를 잘해줬다"[수원 코멘트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.