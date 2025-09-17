스포츠조선

이지혜 "♥문재완과 이혼위기 있었다…욱해서 때렸더니 가출"('돌싱포맨')

기사입력 2025-09-17 06:17


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 샵 출신 이지혜가 남편 문재완과의 위기를 고백했다.

16일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에는 손담비 이지혜 김똘똘이 게스트로 출연했다.

이날 이상민은 "이지혜 남편이 등짝 싸대기를 맞고 집을 나간 적 있다"고 폭로했다.

이지혜는 "남편이 내 편을 안 들어주더라. 나도 모르게 욱해서 남편 등을 때렸다. 남편이 눈에 눈물이 고이더니 그대로 집을 나갔다. 화를 거의 안 내는 사람인데 그게 제일 화난 표현"이라고 털어놨다.

그는 "'이대로 헤어지는 건가', '애들은 어떻게 키우지', '기사는 어떻게 나가지' 하는 생각도 했다. 그런데 자고 일어나니 남편이 옆에서 쪼그리고 자고 있었다. 그 모습을 보고 이 사람이 정말 순하다는 걸 느꼈다"고 전했다.


이지혜는 "나는 사실 연애를 많이 해봤다. 남편을 만났을 때 이 사람과 살면 행복하겠다는 생각을 했다. 그동안 만났던 남자들과 남편은 스타일이 달랐다. 눈을 낮춰야겠다고 생각해 하나씩 (조건을) 제거하면서 지금의 남편을 찾았다. 우리 남편은 얼굴만 보고 나랑 결혼했다"고 너스레를 떨었다.

또 "남편은 성향 자체가 혼자 있는 걸 좋아하는 스타일이다. 술도 안 마시고 사람도 안 만나고 항상 퇴근 시간에 집에 와서 자기 방에 있거나 화장실에 있는다"고 덧붙였다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

