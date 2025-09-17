이효리♥이상순, 떠나보낸 반려동물 추억..순심이→미미 '그리움 가득'

|
|
|
|
[스포츠조선 김소희 기자] 가수 이효리의 남편이자 싱어송라이터 이상순이 반려견, 반려묘에 대한 그리움을 전했다.
17일 새벽 이상순은 자신의 계정에 빨간 하트 이모티콘과 함께 사진 한장을 게재했다.
이효리는 오랜 시간 유기동물 보호와 입양 문화 확산을 위해 꾸준히 실천해온 대표적 스타다. 제주 생활 당시에도 여러 방면으로 도움을 주는가 하면, 서울로 이사한 후에도 이어오고 있다.
최근 이효리는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연, 반려 동물에 대한 애정을 드러내기도 했다. 그는 "문득 문득, 강아지를 보내보신 분들은 알겠지만 잊혀지는 게 아닌 것 같다. 멀쩡하게 있다가도 갑자기 눈물이 난다"며 그리움에 눈물을 흘렸다.
특히 최근 무지개다리를 건넌 석삼이에 대해 그는 "석삼이가 떠날 준비를 하면서 석삼이에 대한 생각을 많이 하는데 제일 기억에 남는 게 석삼이가 제일 말 안 듣던 그 순간이다"며 "석삼이가 들개를 따라 도망간 적 있다. 차로 쫓아갔더니 들개들이랑 놀고 있더라. 석삼이를 떠날 보낼 준비하면서 제일 기억에 남는 게 그 장면이더라. 내 말을 안 듣고 자기 마음대로 하는 순간"이라고 했다.
이효리는 "'이게 진짜 사랑이구나'. 내가 원하는대로 해주는 순간이 기억에 남는 게 아니라 자기가 행복한 걸 하는 그 순간이 기억에 남는 걸 보고 내가 석삼이를 진짜 사랑했구나"라면서 "애들이 갈 때가 되면 그 생각이 날거다. 지금 말 안 듣더라도 너무 혼내지 말고. 그 순간도 너무 사랑스럽게 기억 될거다"고 했다.
한편 이효리는 지난 2013년 이상순과 결혼 후 제주도에서 생활하다 최근 서울 평창동으로 이사했다.