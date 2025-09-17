스포츠조선

박서진·이찬원·장민호…루시·엑디즈, 트롯&밴드 ★이 뜬다[KGMA]

기사입력 2025-09-17 09:56


[스포츠조선 고재완 기자] 이찬원, 장민호, 박서진이 KGMA에 출연한다.

17일 KGMA 조직위원회는 오는 11월 14일과 15일 인천광역시 중구 운서동 인스파이어 아레나에서 개최되는 '2025 코리아 그랜드 뮤직 어워즈 with iMBank'(2025 KGMA)의 '트롯&밴드' 라인업으로 박서진, 이찬원, 장민호와 밴드 루시, 엑스디너리 히어로즈(이하 가나다순) 출연을 공식 발표했다.

박서진은 장구와 트롯을 결합한 독특한 퍼포먼스로 주목받은 트롯 가수로 지난해 '현역가왕2' 최종 우승을 차지하며 '장구의 신'을 넘어 '트롯 황태자'로 확고히 자리매김했다. 현재 '한일가왕전'에서 활약 중인 그는 오는 10월 초 윤명선 작곡가가 만든 신곡 '당신 이야기'를 발표할 예정이다.

이찬원은 2024 KGMA에 이어 2년 연속 출연을 확정했다. 지난해 베스트 어덜트 컨템포러리, 트렌드 오브 더 이어 트롯 스타, 디거스 디깅 아티스트, 룰루아X팬캐스트 최고 인기상, 베스트 송 10까지 총 5관왕을 석권했다. 가수 활동뿐 아니라 예능 등 다방면에서 활동 중인 그는 오는 10월 정규 2집으로 컴백한다.

장민호는 긴 무명 생활을 딛고 2020년 '미스터트롯1' 최종 6위에 오르며 데뷔 24년 만에 전성기를 맞은 '트롯 젠틀맨'으로 국악, 발라드, 댄스를 넘나드는 다채로운 음악성을 자랑한다. 안정적인 진행 실력으로 트롯 예능·오디션 프로그램 MC 섭외 1순위로 꼽히는 등 활동 영역을 넓혀가고 있다.

루시(신예찬, 최상엽, 조원상, 신광일)는 밴드 오디션 프로그램 '슈퍼밴드'에서 처음 결성된 후 '청춘 밴드'의 대명사로 밴드신 부흥을 이끌고 있다. 바이올린을 포함한 독창적 사운드와 자유분방한 매력으로 리스너를 사로잡은 이들은 각종 페스티벌 헤드라이너로 활약 중이다.

엑스디너리 히어로즈(건일, 정수, 가온, 오드, 준한, 주연)는 탄탄한 음악성과 강렬한 색채의 사운드로 주목받고 있는 밴드로, 올해 두 번째 월드투어 '뷰티풀 마인드'를 성공적으로 치러냈으며 '롤라팔루자 시카고' 무대에도 서는 등 독보적인 행보를 이어가고 있다.

2025 KGMA는 한 해 동안 국내외 팬들에게 큰 사랑을 받은 K팝과 밴드, 트롯 등 대중음악의 다양한 부문에서 유의미한 성과를 거둔 가수들이 출연해 아티스트와 팬들이 하나가 되는 축제의 장으로 꾸며질 예정이다. 레드벨벳 아이린, 키스오브라이프 나띠가 각각 14일과 15일 MC로 나서며 지난해에 이어 배우 남지현도 이틀 연속 MC로 나서 두 사람과 호흡한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

