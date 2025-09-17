'학폭 의혹' 27기 정숙 "초등학교 한 학급, 다 기억나→학폭NO, 사…

스포츠조선

'학폭 의혹' 27기 정숙 "초등학교 한 학급, 다 기억나→학폭NO, 사과 받겠다" …30명 고소한 이유

기사입력 2025-09-17 10:31


[스포츠조선 고재완 기자] 악플러들에게 형사 고소를 진행중인 ENA·SBS PLUS '나는 SOLO' 27기 정숙(본명 금○○)이 학폭 의혹에 대한 자신의 입장을 법률대리인 법무법인 윈스(담당 변호사 박희정)를 통해 전했다.

27기 정숙은 최근 "학창시절 에 그 누구에게도 학교폭력으로 인식될 만한 행동을 하지 않았다. 누군가가 온라인에 게시한 글로 인해 누군가를 발로 밟았었던, 누군가를 왕따로 만들었었던 학교폭력 가해자가 됐다"고 억울함을 호소했다.

그는 "내가 다닌 초등학교는 한 학년에 한 학급만이 있었기 때문에 그 학교에서 '전교 왕따'로 알려졌던 친구의 이름과 얼굴을 명확하게 기억한다. 늘 혼자 급식을 먹었던 전교 왕따 친구가 안쓰럽게 느껴져 여러 번 같이 급식을 먹으면서 함께 이야기를 나눴던 모습도 선명하게 기억한다. 하지만 그 전교 왕따 친구를 발로 밟거나 괴롭혔다는 내용은 명백한 허위사실입이다"라며 "학창시절 누구를 때리거나 괴롭힌 사실이 없었고, 당연히 그런 기억도 없다. 유튜브 댓글을 통해 처음으로 '초등학교 시절 친구를 발로 밟고 왕따를 만들었다'고 주장한 친구와 초등학교 졸업 즈음에 친근한 모습으로 단 둘이 찍힌 사진 몇 장을 간직하고 있었다. 담임선생님께서 이 시간을 추억하자고 하시며 친한 친구들을 코스모스 꽃밭으로 데려가 손수 촬영해 줬다"고 강조했다.

이어 "그 친구에게 왜 나를 가해자로 몰았느냐고 용기를 내어 따지고 사과 받고 싶었다. 친구의 연락처를 알고 있을 것 같은 친구에게 연락했다. 그러나 그 친구의 행방을 알아 내지는 못했다. 초등학교를 졸업하자마자 다른 지역으로 이사를 가 그의 행방을 아는 사람이 없었다. 그 친구를 찾아 사과를 받기 위해서는 경찰에 수사의뢰를 하는 것 이외에 다른 방법이 없다는 것을 알게 됐다"며 "이제는 목소리를 내겠다고 마음먹었다. 학교폭력 가해자라는 낙인을 지우려고 한다. 불특정 다수인으로부터 모욕과 멸시를 받는 상황에 대해 적극적으로 대응하려고 한다. 나를 학교폭력 가해자로 지목한 친구, 온라인 게시판을 통해 고소인을 비방하고 모욕한 다수의 사람들을 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반(명예훼손) 또는 형법상 모욕 혐의로 고소했다. 고소인에 대한 근거 없는 비방과 모욕이 없어지길 바란다"고 밝혔다.

한편 27기 정숙은 최근 정보통신망법 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 및 모욕 혐의로 총 30명을 경찰에 고소한 것으로 알려졌다. 정숙의 법률대리인은 16일 경북 포항북부경찰서에 동창생을 포함한 다수 인원에 대한 고소장을 제출했다.

앞서 정숙과 포항 A초등학교를 같이 다녔다고 주장하는 B씨가 정숙이 등장한 유튜브 영상에 학폭 관련 댓글을 달아 논란이 됐다. 이외에도 정숙의 동창이라고 주장하는 이들이 각종 온라인 상에 글을 올려 관심을 모았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

