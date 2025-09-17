대형 MMORPG '더 스타라이트', 18일 출시에 하루 앞서 사전 다운…

|
컴투스는 게임테일즈가 개발하고 자사가 퍼블리싱하는 초대형 MMORPG '더 스타라이트'의 서비스를 하루 앞둔 17일 오전 11시부터 구글플레이 및 애플 앱 스토어 사전 다운로드를 오픈하고, 출시와 동시에 시작하는 모든 이벤트 일정을 공개했다.
게임 출시를 기념해 캐릭터 성장을 돕는 각종 이벤트도 실시한다. 매주 미션을 완료하고 제작서 조각을 모으면 영웅 등급 아바타 또는 탈것 소환권을 선택 제작할 수 있는 '영웅 지원 이벤트 & 제작 이벤트'가 실시된다. 6주에 걸쳐 모든 미션을 완료하면 보상으로 받은 이벤트 조각을 이용해 영웅 등급의 아바타 또는 탈것을 확정적으로 제작할 수 있다.
이밖에 파티 던전을 공략하거나 몬스터를 처치하고 재화를 모아 '희귀 장신구'를 제작할 수 있으며, 출석, 레벨 달성, 골드 사용, 일일 의뢰 등 기본 미션만 진행해도 주문서와 골드, 강화석, 정령 11회 소환권을 획득할 수 있다. 또 사전 예약 보상으로 받은 아이템으로 기간제 수집 아이템을 제작할 수 있고, 사전 예약을 하지 않은 이용자도 출석 보상으로 이 수집 아이템을 얻을 수 있다.
커뮤니티 활동을 장려하는 길드 홍보 지원도 운영된다. 공식 커뮤니티에 길드 소개서를 게시하면 참여할 수 있으며, 4개 길드를 선정해 전용 '길드 홍보 포스터'를 제작·제공한다. 제작된 포스터는 공식 커뮤니티와 카카오 채널 등에서 공개되며, 참여 길드장을 대상으로 별도 추첨 경품도 증정한다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com