스포츠조선

‘나는 SOLO’ 28기, 영수 3표 몰표로 ‘올킬남’ 등극…현숙·상철·영수 삼각기류 예고

기사입력 2025-09-18 08:37


‘나는 SOLO’ 28기, 영수 3표 몰표로 ‘올킬남’ 등극…현숙·상철·…

[스포츠조선 조민정 기자] SBS Plus·ENA '나는 SOLO' 28기 첫 데이트에서 영수가 '3표 올킬남'에 등극하며 화제의 중심에 섰다.

17일 방송된 '나는 SOLO'에서는 28기 솔로녀들의 자기소개와 첫 데이트 선택이 이어졌다. 이날 영숙·정숙·영자가 모두 영수를 선택하면서 영수는 단숨에 '3:1 데이트' 주인공이 됐다. 반면 영식과 경수는 연이어 0표를 받아 '고독정식'에 당첨되는 굴욕을 맛봤다.

이번 시즌은 '돌싱 특집'으로 꾸려져 솔로녀들은 아이를 키우는 현실과 솔직한 사연을 공개하며 시청자들의 공감을 얻었다. 두 남매를 키우는 간호사 영숙은 아이유 노래로 눈물샘을 자극했고 회계사 정숙은 "저보다 10원이라도 더 버는 남자가 이상형"이라고 밝혀 웃음을 자아냈다.

학원 강사 순자는 "말괄량이 같은 장난을 받아줄 유쾌남"을 찾는다며 이혼 사연을 고백했다. 피아노 학원 원장 영자는 '쓰리잡'을 병행하는 생활력 강한 면모를 드러냈다. 또 옥순은 "딸이 인생의 0순위"라며 눈물을 흘렸고 플로리스트 현숙은 "앞발 모으는 고양이처럼 애교 많은 스타일"이라며 반전 매력을 강조했다.

데이트 결과 영호는 옥순과 이어졌고 광수는 정희, 상철은 현숙을 선택받았다. 특히 현숙은 데이트에서 상철을 향해 "오빠"라 부르며 숨겨둔 '팜므파탈 매력'을 드러내 설렘 지수를 높였다. 영수는 세 여성과 공평한 '탕평책 데이트'를 펼쳤지만 정숙은 "재미없었다"며 호감도가 떨어졌다고 털어놨다. 방송 말미 예고편에서는 현숙이 상철 옆에서 애교를 부린 뒤 영수에게 과감하게 아침 산책을 제안하는 장면이 공개돼 다음 회에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

에이핑크 오하영 "'정글의 법칙', 소속사 대표 협박으로 출연…맨날 울었다"

2.

잘나갔던 자두, 돌연 잠적한 이유 "사기 피해로 심각한 우울증, 산소통 달고 쓰러져"

3.

선우용여, 안성재 셰프 '모수' 혹평 "2인 80만 원 생각하면 맛 없어" ('순풍선우용여')

4.

정원관 "NRG 故김환성, 사랑니 뽑고 돌연 사망..패혈증 3일만"

5.

정선희, 재혼 포기하고 5kg 감량 "자식에 노후 기대 못해, 혼자 잘 살아야"

연예 많이본뉴스
1.

에이핑크 오하영 "'정글의 법칙', 소속사 대표 협박으로 출연…맨날 울었다"

2.

잘나갔던 자두, 돌연 잠적한 이유 "사기 피해로 심각한 우울증, 산소통 달고 쓰러져"

3.

선우용여, 안성재 셰프 '모수' 혹평 "2인 80만 원 생각하면 맛 없어" ('순풍선우용여')

4.

정원관 "NRG 故김환성, 사랑니 뽑고 돌연 사망..패혈증 3일만"

5.

정선희, 재혼 포기하고 5kg 감량 "자식에 노후 기대 못해, 혼자 잘 살아야"

스포츠 많이본뉴스
1.

"처음부터 오재원 이었다"…장내 술렁인 2순위 파격 행보, 한화의 선택은 확고했다

2.

이제 저지만 치면 돼! 1998년-2001년과는 질적으로 다른 4인조, 60홈런 기대감도 상승

3.

터질 듯한 몸통, 타구 속도 176km 실화냐...김주오가 도대체 누구야, 제2의 안현민이다

4.

'아! 하늘이시여' 리버풀 버린 '희대의 배신자' 결국 고꾸라졌다…최대 6주 결장 예상→'복수 혈전' 못 뛴다

5.

"프로 지명받고 제일 후회하는 게" KIA 1R 루키의 통렬한 자기 반성, 후배들에게 당부했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.