지드래곤에 데이지 다이아 팬던트 선물받은 추성훈, 레드 헤어+구릿빛 피부…

[스포츠조선 조민정 기자] 추성훈이 목걸이 선물과 함께 특유의 카리스마를 뽐냈다.
18일 추성훈은 자신의 SNS에 "멋진 디자인을 해주셔서 감사합니다"라는 글과 함께 한 브랜드로부터 받은 목걸이를 착용한 사진을 공개했다. 사진 속 그는 환한 미소와 함께 탄탄한 상체를 드러내며 팬들에게 긍정 에너지를 전했다. 붉은 헤어스타일과 구릿빛 피부 그리고 십자가와 플라워 팬던트가 돋보이는 목걸이가 더해져 강렬한 존재감을 발산했다.
또 다른 사진에서는 지하철 배경 앞에서 검은 티셔츠와 코트를 걸친 채 여유로운 포즈를 취해 시선을 사로잡았다.
팬들은 "역시 추형은 클래스가 다르다", "목걸이보다 미소가 더 빛난다" 등 뜨거운 반응을 남기며 응원을 보냈다.
1975년생으로 올해 만 50세인 추성훈은 2009년 모델 야노 시호와 결혼해 2011년 딸 추사랑을 얻었다. 유튜브 채널 '추성훈'은 구독자 190만명을 돌파하며 인기를 이어가고 있다. 최근에는 SBS '한탕 프로젝트-마이 턴', '우리들의 발라드', EBS·ENA '추성훈의 밥값은 해야지' 등 예능을 통해 활발한 행보를 이어가는 중이다.
