[공식] 원헌드레드 측 "의상비 과다 지출? 기재 오류, 720억 선수금 사실 NO" (전문)

사진 제공=원헌드레드

[스포츠조선 안소윤 기자] 원헌드레드가 의상비 지출, INB100 선수금 관련 보도에 대한 입장을 밝혔다.

원헌드레드는 29일 공식입장을 통해 "금일 보도된 기사와 관련해 사실관계에 대한 당사의 입장을 안내드린다"고 밝혔다.

먼저 핵심 레이블인 빅플래닛메이드엔터의 2024년 감사보고서에서 의상비 지출이 108억 원에 달한다는 의혹에 반박했다. 원헌드레드는 "해당 보도 내용은 감사보고서 작성 과정에서의 기재 오류로 의상비와 제작비 항목이 뒤바뀌어 기재된 사안"이라며 "당사는 2025년 7월경 재무제표의 오류를 확인하고 외부 회계감사 업체인 회계법인에 정정공시를 요청하였고, 요청 이후 정정에 관한 절차가 마무리되어 2026년 3월 31일 자로 반영될 예정"이라고 전했다.

이어 첸, 백현, 시우민이 소속된 레이블 INB100의 수익 대부분이 선수금인 데 반해 현재 남은 현금이 없다는 보도에 대한 사실관계를 정정했다. 원헌드레드는 "기사에선 2023년과 2024년에 수령한 선수금을 단순 합산하여 누적 720억 원으로 기재하였으나 이는 사실과 다르다"며 "2023년에 수령한 선수금은 290억 원이며, 2024년에 추가로 받은 선수금은 140억 원"이라고 주장했다.

또 "따라서 기사에서 언급된 '2년간 누적 720억 원의 선수금'이라는 표현은 실제 재무 상태를 정확히 반영하지 못한 계산상의 오류"라며 "덧붙여 차가원 회장이 그동안 빅플래닛메이드, 원헌드레드, INB100에 지급한 선급금 총액이 선수금으로 받은 금액보다 훨씬 크다는 점을 알려드린다"고 전했다.

그러면서 "당사는 이번 보도와 관련하여 충분한 반론권을 보장받지 못한 상태에서 사실관계가 명확히 확인되지 않은 내용이 기사화된 점에 대해 깊은 유감을 표한다"며 "허위·왜곡된 보도로 인해 당사 및 관계사의 명예가 실추된 것에 대해 민형사상 법적 조치를 취할 것임을 밝힌다"고 강조했다.


앞서 이날 더팩트는 원헌드레드의 레이블 빅플래닛메이드엔터의 2024년 감사보고서 분석 결과, '완전 자본잠식' 상태에 놓여 있으며, 경영상 기형적인 자금 흐름이 포착됐다고 보도했다. 특히 2024년 의상비 지출이 108억 원으로, 매출액 188억 원의 57%를 차지하고 있다고 지적했다. 이어 재무제표상 빅플래닛메이드엔터의 현금자산이 5000만 원에 불과해 아티스트의 정산 미이행이나 임금 체납 등이 벌어질 수도 있다고도 우려했다.

이하 원헌드레드 공식입장 전문.


안녕하세요. 원헌드레드입니다.

금일 보도된 더팩트 기사와 관련하여, 사실관계에 대한 당사의 입장을 아래와 같이 안내드립니다.

1. 의상비 보도에 대한 사실관계 정정

해당 보도 내용은 감사보고서 작성 과정에서의 기재 오류로 의상비와 제작비 항목이 뒤바뀌어 기재된 사안입니다.

당사는 2025년 7월경 재무제표의 오류를 확인하고 외부 회계감사 업체인 회계법인에 정정공시를 요청하였고, 요청 이후 정정에 관한 절차가 마무리되어 2026년 3월 31일자로 반영될 예정입니다.

이에 대한 내용은 첨부한 정정 신고를 참고 하시면 됩니다.

2. INB100 선수금 관련 보도에 대한 사실관계 정정

해당 기사에서는 2023년과 2024년에 수령한 선수금을 단순 합산하여 누적 720억 원으로 기재하였으나 이는 사실과 다릅니다.

2023년에 수령한 선수금은 290억 원이며, 2024년에 추가로 받은 선수금은 140억 원입니다.

따라서 기사에서 언급된 '2년간 누적 720억 원의 선수금'이라는 표현은 실제 재무 상태를 정확히 반영하지 못한 계산상의 오류입니다.

덧붙여 차가원 회장이 그동안 빅플래닛메이드, 원헌드레드, INB100에 지급한 선급금 총액이 선수금으로 받은 금액보다 훨씬 크다는 점을 알려드립니다.

3. 반론권 미보장 및 향후 법적 대응 관련 입장

당사는 이번 보도와 관련하여 더팩트로부터 충분한 반론권을 보장받지 못한 상태에서 사실관계가 명확히 확인되지 않은 내용이 기사화된 점에 대해 깊은 유감을 표합니다.

이번 더팩트의 허위·왜곡된 보도로 인해 당사 및 관계사의 명예가 실추된 것에 대해 민형사상 법적 조치를 취할 것임을 밝힙니다.


