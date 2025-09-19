'혀 절단' 성폭력 피해자, 61년 만 무죄..박선영 울컥 "나도 20살…

|
[스포츠조선 이유나 기자]18살에 겪은 성폭력 사건으로 가해자가 되었던 최말자 할머니의 용기 있는 투쟁을 '꼬꼬무'가 동행해 감동을 선사했다. 아울러 61년 만에 이뤄진 재심 끝에 무죄가 확정되어 의미를 더했다.
1946년 경남 김해에서 태어난 최말자 할머니는 18살 때, 초면인 청년 노 씨에게 길을 알려주다가 갑작스럽게 성추행을 당했다. 강제로 입맞춤을 당한 뒤 저항하다 가까스로 집으로 도망쳤다. 그러나 노 씨는 이후 집에 찾아와 혀가 절단됐다며 책임을 물으며 치료비와 위자료를 요구했다. 마을은 발칵 뒤집혔고 왜곡된 기사들이 쏟아졌다.
평생 꼬리표처럼 따라붙은 이 사건으로 할머니는 결혼에 실패하고 생계를 위해 직업을 전전해야 했다. 반세기가 지난 2018년, 그는 윤향희 씨와 함께 한국여성의전화에 도움을 청하며 재심 준비에 나섰다. 당시의 판결문에는 "키스를 하게끔 충동을 일으켰다"라는 기록으로 피해자인 할머니가 가해자로 몰린 이유가 됐다.
재심 과정은 험난했다. 재심 개시 확률은 20.5%, 무죄 선고 확률은 4%에 불과했다. 그러나 생생한 진술과 과거 기사, 판결문 분석을 통해 새로운 증거가 드러났다. 특히 1급 현역으로 입대한 노 씨의 기록은 당시 판결의 모순을 드러냈다. 노 씨는 사건 당일 잘린 혀를 찾아 봉합 수술을 했음에도, 검찰은 그가 언어장애인이 됐다며 할머니의 중상해죄 혐의를 강변했던 것. 2020년, 56년 만에 재심 청구가 이뤄졌다. 수백 명의 시민과 여성 단체가 모였다. 할머니는 "이 사회를 변화시키고 후손들에게 이런 오점을 남겨서는 안 된다"라고 강조했다. 그러나 1심과 항고심에서 재심은 기각됐다. 할머니는 포기하지 않고 대법원에 재 항고했고, 전국에서 1500여 건의 탄원서와 응원이 이어졌다. 웬디는 이 모든 모습을 지켜보며 "울컥한다"라고 눈시울을 붉혔다.
이야기를 들은 박선영은 "20살이 됐을 때 그런 일을 당할 뻔한 적이 있다. 근데 나는 내가 되게 현명하게 소리도 지르고, 도움도 요청하고 위기 상황을 잘 모면할 수 있을 거라고 늘 상상해 왔는데 발이 떨어지지 않고 말도 나오지 않더라"며 "내가 열 여덟살 저 시대의 소녀였다면 정말 무서웠을 것 같다"고 밝혔다.
마침내 2024년, 대법원은 일관된 진술과 증거를 인정해 원심을 파기하고 사건을 고등법원으로 돌려보냈고, 2025년 재심 첫 공판에서 검찰은 과거 잘못을 인정하고 무죄를 구형했다. 할머니는 "지금이라도 잘못을 인정하니까 대한민국의 정의는 살아있다는 생각을 한다"라고 소회를 밝혔다.
그는 탄원서에서 "대한민국 법이 후손들에게 성폭력 없는 세상에서 살 수 있도록 만들어 달라"라고 호소했다. 웬디는 "끝까지 61년을 싸웠다"라고 울컥함을 드러냈다. 결국 지난 9월 10일, 61년 만에 최종 선고로 무죄가 확정되면서 할머니는 억울함을 해소하고 자신의 권리를 회복했다.
억울함을 푸는 과정에서 많은 도움의 손길을 느꼈다는 할머니는 "그럼에도 내 삶은 아름답다"라고 말했다. 할머니의 용기는 후속 세대와 성폭력 피해자들에게 큰 상징적 의미를 남겼다. 박선영 아나운서는 "'이 사건은 전혀 사소하지 않았습니다'라는 탄원서의 첫 줄이 많은 사람들에게 용기를 줄 것"이라고 강조했다.
방송 직후 각종 온라인 커뮤니티 및 SNS에서는 "'꼬꼬무' 진짜 의미 있다. 오늘 너무 감동적임", "그 시절 사회 인식 진짜 끔찍하다. 어떻게 피해자한테 저러지", "보다가 너무 화나서 눈물 남. 어떻게 검사, 변호사까지 이랬을까", "최말자 선생님 정말 많은 일이 있으셨구나. 일생이 투쟁이셨네", "할머님 그간 너무 고생 많으셨어요. 내가 다 화병 남", "'꼬꼬무' 보면서 오열한 건 오랜만이다. 너무 속상해", "이제라도 사과받으셨다니 다행이다. 진짜 대단하심. 이런 분이 위인이지", "61년 세월을 버티셨다니 얼마나 힘드셨을까. 후대는 자신과 같은 일을 겪지 않기를 바라는 마음이 너무 멋지다", "같이 싸워 주신 분들 너무 감사하다. 내가 다 벅참" 등 뜨거운 반응이 쏟아졌다.
한편 '꼬꼬무'는 세 명의 이야기꾼이 스스로 공부하며 느낀 바를 각자의 '이야기 친구'에게 가장 일상적인 공간에서 1:1로 전달하는 프로그램으로, 매주 목요일 밤 10시 20분 SBS에서 방송된다.
