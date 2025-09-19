스포츠조선

'어튈라' 쯔양 "사람들과 못 어울리는 성격인데, 막상 방송하니 너무 좋아"

기사입력 2025-09-19 12:06


'어튈라' 쯔양 "사람들과 못 어울리는 성격인데, 막상 방송하니 너무 좋…
사진 제공=ENA, NXT, 코미디TV

[스포츠조선 정빛 기자] 쯔양이 그간 TV 방송 프로그램에 출연하지 않았던 이유를 밝혔다.

쯔양은 19일 서울 상암 스탠포드호텔 그랜드볼룸에서 열린 ENA, NXT, 코미디TV 새 예능프로그램 '어디로 튈지 몰라('어튈라')' 제작발표회에서 "사람들과 잘 어울리지 못하는 편인데, 대외 활동 필요하다는 말에 마음이 흔들렸다"라고 했다.

'어디로 튈지 몰라'는 짜여진 리스트도, 사전 기획된 코스도 없이, 오로지 맛집 사장님들의 릴레이 추천에 따라 인생 맛집을 찾아다니는 '노(No) 섭외 즉흥 맛집 투어 예능'이다. 김대호, 안재현, 쯔양, 조나단이 함께 맛집 투어를 할 예정이다.

무려 1240만 구독자를 보유한 먹방 크리에이터계의 탑티어 쯔양이 첫 예능 고정 멤버로 합류하며 맛과 양, 그리고 진정성까지 갖춘 먹방 마스터로서 '보법 다른 미식'을 펼친다. 그간 방송 출연 요청이 쇄도했음에도, 피했던 이유로 "제가 웃기거나 재밌는 성격이 아니다. 사람들과 잘 어울리지 못하는 편이다. 집에 있는 경향이 있다 보니 미팅 경험도 없다. 개인 유튜브 일정만으로도 바빠서 다른 일정을 할 수 없었다"라고 털어놨다.

이어 "그런데 이영식 PD님이 연락을 많이 주셨는데 계속 죄송하다고 했다. 웃기지 않아도 된다며 걱정하지 말라고, 평소 모습을 보여주면 된다고 하시더라. 대외 활동도 어느정도 필요하다고 말씀해주시니 그 자리에서 마음이 흔들렸다"라고 답했다.

또 "생각의 변화가 생겨서 방송 활동을 처음으로 해보고자 했다. 해보니 생각보다 너무 좋았다. 오히려 사회화를 하고 있다는 기분이 든다"고 털어놨다.

ENA, NXT, 코미디TV이 공동 제작하는 신규 예능 '어디로 튈지 몰라'는 오는 21일 오후 7시 50분에 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'친한파' 가수였는데...D4vd 차량서 발견된 15세 소녀 '과거 교제 의혹'

2.

재벌 회장님 단골 식당 어디기에…메뉴판에도 없는 비밀 파스타 있었다(홈즈)[SC리뷰]

3.

송일국, 삼둥이 홀로 키우며 살림까지…"아내 빈자리 크다"

4.

"31년째 혼전순결" 박서진, 모태솔로 이유 밝혔다 (살림남)

5.

남편은 아내에 욕설, 아내는 자녀에 험담…결국 몸싸움까지, 가위로 위협(이숙캠)[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

'친한파' 가수였는데...D4vd 차량서 발견된 15세 소녀 '과거 교제 의혹'

2.

재벌 회장님 단골 식당 어디기에…메뉴판에도 없는 비밀 파스타 있었다(홈즈)[SC리뷰]

3.

송일국, 삼둥이 홀로 키우며 살림까지…"아내 빈자리 크다"

4.

"31년째 혼전순결" 박서진, 모태솔로 이유 밝혔다 (살림남)

5.

남편은 아내에 욕설, 아내는 자녀에 험담…결국 몸싸움까지, 가위로 위협(이숙캠)[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

쏘니 나랑 여기서 은퇴하자! 메시, 인터 마이애미와 계약 연장…"다년 계약 마무리 단계"→세부 사항만 남았다

2.

이러다 PS 로스터에서 빠질라, 김혜성 10일째 선발라인업 제외...철저한 대수비-대주자 요원

3.

[2025 KBO리그 기록실] 삼성 vs NC (9월 18일)

4.

나갔다 하면 MOM…솔트레이크전 멀티골 폭발 손흥민, MLS 경기 최우수 선수상 수상

5.

[2025 KBO리그 기록실] LG vs KT (DH2) (9월 18일)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.