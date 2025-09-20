스포츠조선

김재중, 39년만 알게 된 父 비밀…"사업 부도로 '정신착란' 증상까지"

기사입력 2025-09-20 07:01


김재중, 39년만 알게 된 父 비밀…"사업 부도로 '정신착란' 증상까지"

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 김재중의 부모가 과거 사업 실패로 겪었던 극심한 시련을 털어놨다.

19일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 본가를 찾은 김재중이 부모님과 시간을 보내는 모습이 전파를 탔다.

김재중의 부모는 청양 제일 부자로 불리며 풍족한 생활을 누렸던 젊은 시절을 회상했다. 그러나 아버지가 운수업에 이어 주변의 권유로 주유소 사업에 뛰어들었다가 1년 만에 부도를 맞으며 1억 원의 빚더미에 앉게 됐다.


김재중, 39년만 알게 된 父 비밀…"사업 부도로 '정신착란' 증상까지"
김재중 아버지는 "그 일로 정신이 홱 돌아갔다. 사람들이 나보고 미쳤다고 했다. 알아보지도 못했고 정신병자라는 말까지 들었다"며 "화병, 우울증에 정신착란까지 왔다"고 당시 상황을 고백했다.

어머니 역시 "주유소가 망하고 힘든 시기에 아버지에게 신병이 왔다. 신내림을 안 받으니까 미친 사람처럼 정신이 없었다"며 "너희들한테도 말을 안 했지만, 스님이 절에 가라고 했다. 그래서 절도 다녔다"고 눈시울을 붉혔다.

하지만 시누이가 운영하던 식당의 비법을 전수받은 김재중 어머니는 특유의 손맛으로 빚을 갚고 집안을 일으켜 세웠다.

narusi@sportschosun.com

