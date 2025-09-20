팀 버튼·모니카 벨루치, 3년 만에 결별 “서로 존경하며 헤어져”

|
[스포츠조선 박아람 기자] 할리우드 거장 팀 버튼(67) 감독과 이탈리아 출신의 배우 겸 모델 모니카 벨루치(61)가 약 3년간의 연인 관계를 마무리하고 결별했다.
버튼 감독은 지난해 개봉한 영화 '비틀쥬스 비틀쥬스'를 연출하며 모니카 벨루치를 주연으로 캐스팅하기도 했다. 두 사람은 작품 활동을 함께하며 동료이자 연인으로서 관계를 이어온 바 있다.모니카 벨루치는 영화 '라빠르망', '말레나', '돌이킬 수 없는', '태양의 눈물', '007 스펙터' 등에서 활약하며 세계적인 배우로 자리매김했다. 그는 1999년 프랑스 배우 뱅상 카셀과 결혼해 두 딸을 두었으나, 2013년 이혼했다.
팀 버튼 감독은 '배트맨', '가위손', '화성침공', '혹성 탈출', '찰리와 초콜릿 공장', '빅 피쉬', '스위니 토드', '이상한 나라의 앨리스' 등 독창적인 스타일의 작품으로 유명한 할리우드 대표 감독이다. 그는 배우 헬레나 본햄 카터와 2001년부터 동거하며 두 아이를 뒀지만, 2014년 결별했다.